MTV. Nekrolog

MTV było monokulturą – wszyscy to oglądali, co ważniejsze: tylko to. Ta sama piosenka była przebojem lata w bułgarskich Złotych Piaskach, Międzyzdrojach i Benidorm. Ale jeżeli na Spotify pojawia się codziennie 60 tysięcy nowych utworów, to dowolny słuchacz i słuchaczka o podobnej charakterystyce (poszukiwacze nowości i wielbiciele tego samego gatunku) mogą nigdy nie przesłuchać i dodać do playlisty tej samej piosenki. A 60 tysięcy to kropla w morzu 70 milionów, które pozostają do wyboru.

Znamy to przecież: przy sporcie, w samochodzie czy nużącej pracy układana tygodniami, latami osobista playlista ostatecznie się kończy i pojawia się radio, rekomendacje przygotowane przez algorytm na podstawie tego, co słuchamy. I właściwie – nie są takie złe, a nawet dalej w jakimś sensie osobiste, przecież nikt nie ma takich samych. Z danych zebranych przez firmę badawczą Ampere Analysis wynika, że połowa amerykańskich subskrybentów Netflixa – który oficjalnie twierdzi, że jest to 80% – wybiera kolejny film lub serial spośród propozycji podrzucanych przez oprogramowanie. I jest to o 14% więcej niż dwa lata temu. Rynek książkowy jest nieco inny, ale i tu zmniejsza się rola prywatnego gustu – podobało się, więc Amazon szybko pokaże rzeczy podobne.

Z tego powodu mówi się o podziale monokultur na mikrokultury, o asynchronicznym świecie, w którym najczęściej powtarzana piosenka radia X będzie nieznana słuchaczom radia Y, mimo że to mieszkańcy tej samej dzielnicy. Druga strona świetnie się w tym orientuje: utwór ma się zaczynać mocnym, koniecznie krótkim przedtaktem – więc raczej Blur i „Song 2” niż epicka stylizacja na rock symfoniczny i trzyminutowe budowanie nastroju. Całość ma być również krótka (dłuższe piosenki nie są bardziej dochodowe), sztab ludzi pracuje, by utwór nie zawierał etapów pośrednich, płaskich i nudnych, nadających się na „skip”, a tytuł ma być zrozumiały dla Alexy, gdy wypowiada go ktoś, dla kogo angielski nie jest pierwszym językiem lub po prostu tego tytułu dokładnie nie pamięta.