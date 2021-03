MSI pokazuje dwa laptopy idealne – tym razem biznesowe. A do tego ideału serwuje zestaw akcesoriów!

MSI Summit E13 Flip Evo — mały, 13-calowy wariat, który ma być idealny

13-calowa piękność z ekranem o proporcjach 16:10. MSI z dumą opowiada o swoim najnowszym laptopie jako ucieleśnieniu lekkości i piękna. Chwali się przepięknym wykończeniem i najdoskonalszych proporcjach ekranu. Ponadto komputer oferuje zawias 360 stopni, który pozwala przekształcić lekki komputer w poręczną protezę… tabletu? Albo, przynajmniej, korzystać z niego tak, jak nam się tylko zamarzy. Ale sam wygląd to jeszcze nie wszystko — bo przecież idealne proporcje są ważne, ale liczy się przede wszystkim wnętrze. I pod tym względem MSI Summit E13 Flip Evo także nie zawodzi, wyposażony w procesor Intel Core i7 11. generacji wespół z Intel Iris ma dać sobie radę nawet z wymagającą pracą. Ponadto komputer ma działać nawet do 20 godzin na jednym ładowaniu – i to bez specjalnych oszczę∂ności i kompromisów. Nie zabrakło także Wi-Fi 6E, portów Thunderbolt 4, USB typu A (3.2), wejścia mini jack oraz czytnika kart micro SD. Ceny rozpoczynać się będą od 1600 USD.