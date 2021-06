MSI ma wszystko aby stworzyć świetny zestaw PC

Składamy komputer marzeń z MSI

Każdy komputer musi składać się z kilku kluczowym komponentów. Można do nich zaliczyć oczywiście procesor, płytę główną, kartę graficzną, pamięć RAM, ale także zasilacz, obudowę oraz system chłodzenia. W praktyce wydajność naszego komputera w dużej mierze zależy nie tylko od tego jakie mamy komponenty, ale również jak je chłodzimy. Dlatego zanim zdecydujecie się na konkretny model procesora czy karty graficznej, warto przemyśleć jak o nie skutecznie zadbać.

Zacznijmy od obudowy, MSI MPG Sekira 100R to nowoczesna, aluminiowo-szklana konstrukcja obsługująca standardy od E-ATX do miniITX, która już w standardzie wyposażona jest w aż 4 wentylatory dbające o temperaturę wewnątrz oraz podświetlenie RGB. Do tego mamy szereg portów (USB typu A i C), możliwość montażu dodatkowych dysków 2.5 cala i 3.5 cala oraz hartowaną szybę, przez którą możemy podglądać nasze idealne komponenty. Będą doskonale widoczne, bo obudowa wyposażona została w świetny system aranżacji okablowania.

I skoro już o kabelkach mowa, bardzo istotnym elementem każdego komputera jest zasilacz, a model taki jak MSI MPG-A750GF to wręcz idealna propozycja jeśli chcecie skorzystać z topowych podzespołów. Dzięki certyfikatowi 80Plus Gold zapewnia wysoką sprawność, a modularna budowa pozwala lepiej zarządzać okablowaniem. Co więcej wszystkie kable są płaskie, więc korzystając ze zmyślnego systemu zarządzania w obudowie MPG Sekira 100R możemy ułożyć je tak aby były praktycznie niewidoczne. Producent jest tak pewny jakości tej konstrukcji, że udziela na zasilacz aż 10 lat gwarancji.

Skoro mamy już obudowę i zasilacz, to teraz pora na chłodzenie. Topowe procesory zarówno Intela jak i AMD mają po 8-16 rdzeni, które potrafią pracować z zegarem przekraczającym nawet 5 GHz, co wiąże się z dużą emisją ciepła. Dlatego nikt nie powinien się dziwić, że coraz większą popularnością cieszą się systemy chłodzenia wodnego AIO (All-In-One), takie jak MSI MPG Coreliquid K360. Ten zestaw wyposażony w chłodnicę o długości 360 mm oraz aż 3 wentylatory MSI Torx 4.0 z podświetleniem RGB poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającym CPU. Zestaw składa się z chłodnicy i bloku wodnego zakładanego na procesor, który posiada swój dedykowany wentylatory dbający o temperaturę sekcji zasilania. W obudowie Sekira 100R możemy taki radiator zamontować na froncie i mieć stały dostęp do zimnego powietrza z zewnątrz, co pozytywnie wpływa na temperatury. Pracą zestawu chłodzenia MPG Coreliquid K360 można zarządzać przy pomocy oprogramowania MSI Center, które pozwala na regulację prędkości wentylatorów w zależności od obciążenia, a także małym wyświetlaczem na bloku wodnym (przekątna 2.4 cala), który może wyświetlać dowolne logo lub np. aktualne taktowanie procesora.

Mocna baza dla komponentów to podstawa

Mając tak mocną bazę można teraz dołożyć kolejne podzespoły. Wybór procesora to sprawa indywidualna, ale z pewnością warto zamontować go na dobrej płycie głównej, np. MSI Z590 Torpedo. To akurat konstrukcja przeznaczona dla procesorów Intela, ale oferuje wiele uniwersalnych dla MSI rozwiązań, jak choćby rozbudowane chłodzenie sekcji zasilania. Ma to niebagatelny wpływ na stabilność komputera oraz na potencjalne wyniki podkręcania jakie będziemy w stanie osiągnąć. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że mamy tutaj kartę LAN 2.5 Gbps, wsparcie dla PCIe 4.0 z obsługą najwydajniejszych dysków SSD, świetny system audio oraz bogate możliwości zarządzania podświetleniem zgodnym ze standardem MSI.

Do tego warto dorzucić jeszcze kartę graficzną, na przykład najnowszy model MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio z świetnym systemem chłodzenia, który potrafi działać półpasywnie. Przy małym obciążeniu wentylatory stoją w miejscu, ale nawet gdy uruchomicie jakiś wymagający tytuł to ich praca jest na tyle cicha, że praktycznie niesłyszalna z takiej obudowy jak MSI MPG Sekira 100R. Co więcej tutaj także mamy możliwość zarządzania podświetleniem RGB Mystic Light oraz parametrami chłodzenia za pośrednictwem MSI Center.

Akcesoria, które doskonale uzupełnią całość

Składając zestaw dla gracza należałoby go jeszcze uzupełnić o potrzebne peryferia, czyli odpowiednią klawiaturę, myszkę, podkładkę oraz słuchawki. W tym segmencie MSI ponownie ma całkiem sporo do zaoferowania, a szczególną uwagę warto zwrócić na klawiaturę Vigor GK30 z mechanicznymi membranami. To pośrednie rozwiązanie pomiędzy klawiaturą membranową, a mechaniczną, które zapewnia zalety obu tych technologii, czyli po pierwsze wysoką trwałość, a po drugie nieco mniejszy hałas, w porównaniu do przełączników mechanicznych. Klawiatura jest oczywiście podświetlana (RGB), posiada dedykowane przyciski funkcyjne i jest odporna na zachlapania.

Jako uzupełnienie polecamy natomiast myszkę MSI Clutch GM20 Elite z przełącznikami Omrona, sensorem optycznym oraz pełnym podświetleniem RGB, którym oczywiście można sterować przy pomocy dołączonego oprogramowania. Rozdzielczość sensora jest regulowana w zakresie od 400 do 6400 DPI, a przełączanie jest możliwe za pomocą dedykowanego przycisku. Świetne wrażenie robi też podświetlana rolka, która będzie widoczna nawet jeśli gramy po ciemku. Najlepsze efekty pracy myszki uda się natomiast osiągnąć korzystając z odpowiedniej podkładki, jak np. MSI Agility GD30, które charakteryzuje się minimalnymi oporami prowadzenia myszki.

Ostatni element to słuchawki, bo bez dźwięku żadna gra nie zapewni idealnej rozrywki. MSI Immerse GH30 V2 to słuchawki nauszne z odłączanym mikrofonem i pilotem na kablu, który pozwala regulować głośność i wyciszyć mikrofon. To świetne rozwiązanie jeśli lubicie grać, a nie chcecie przeszkadzać innym domownikom. Co więcej konstrukcja pałąka jest składana i łatwo można słuchawki zabrać ze sobą w każdą podróż.

Podsumowując, MSI ma ofertę dla każdego, szczególnie jeśli szukacie podzespołów z najwyższej półki jakościowej. Dodatkowo teraz możecie skorzystać z promocji i uzyskać gratis o wartości nawet 300 PLN za zakup komponentów MSI w ramach promocji Weź to na chłodno.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą MSI.