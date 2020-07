Zobacz jak zmieni się MS Office: pakiet biurowy już nigdy nie będzie taki sam!

Będzie ładniej, będzie lepiej

Nowa wstążka wchodzi na wyższy poziom. Od teraz nie będzie to jedynie pasywny kawałek oprogramowania czekający na to aż znajdziecie odpowiednią zakładkę i klikniecie w guzik. O nie nie, teraz wstążka będzie analizować kontekst i dostosowywać się do operacji, które właśnie wykonujecie.

Co więcej, cały pasek przestanie być stałym elementem górnej części ekranu. Będzie można go spokojnie odczepić i pozwolić mu „pływać” po to, aby zawsze był pod ręką.

Sprawiając, że komendy na wstążce są dostosowane do Twoich aktualnych działań i powodując, że są „świadome” kontekstu znacząco zmniejszymy obciążenie związane z pracą i zwiększymy Twoje skupienie się na zadaniach, niezależnie od tego czy działasz na telefonie w metrze, na tablecie siedząc na sofie czy przy swoim komputerze.

Są to słowa Jona Fridmana pełniącego rolę vice szefa działu designu i rozwoju w Microsoft. Trzeba przyznać, że coś w tym jest. Przede wszystkim spójność na wielu platformach powoduje, że nie będzie trzeba każdego urządzenia uczyć się na nowo. Przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że bardzo wielu z nas te same zadania wykonuje stosując różne narzędzia. Po drugie, wstążka będzie lepiej dostosowana do tego jak pracujemy. Kontekst naszych działań sprawia, że poruszamy się w ramach konkretnych operacji, tak więc jeśli pasek narzędziowy będzie umiał się dostosować to praca stanie się po prostu przyjemniejsza.