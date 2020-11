Nie trzeba wydawać 6000 zł żeby mieć telefon z rysikiem

Jak widzimy, jest to konfiguracja bardzo podstawowa, zbliżona do Motoroli G9 Power. Może to oznaczać jedno – niską cenę, prawdopodobnie w okolicach 900 zł. Byłby to więc nie tylko bardzo przystępny smartfon z rysikiem, ale też – telefon ponad 6 krotnie tańszy od swojego jedynego rynkowego konkurenta w tym względzie. Niestety, zapowiada się też, że wraz z niską ceną czeka nas nieco kompromisów. Obok niezbyt wydajnego procesora i małej ilości pamięci RAM brak tu chociażby NFC, które jest już wręcz wymogiem, jeżeli chodzi o telefony w Europie. Nie wiadomo też nic o samym rysiku (oprócze tego że jest) ani o jego jakości. Na to musimy poczekać do oficjalnej premiery w 2021 r.

Nie zmienia to jednak faktu, że na rynku urządzeń ze stylusem w końcu może coś drgnąć. Moto G Pro przeszła na naszym rynku bez większego echa, więc może obniżka ceny zachęci konsumentów do spróbowania. A co wy myślicie o smartfonach z rysikiem? Mają szansę przebić się do mainstreamu?

Źródło