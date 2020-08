Odyseja ko(s)miczna – czy Motorola uczy się na swoich błędach?

Jednego nie można na pewno Motoroli odmówić. W momencie w którym wszyscy inni producenci rzucają na prawo i lewo patenty o tym, jaki to cudowny będzie ich składany/zwijany/zaginany telefon, kiedy go już w końcu stworzą, ten producent… po prostu go zrobił. I o ile Motoroli Razr 2019 można było zarzucić wiele (głównie to że za bardzo wysoką ceną nie szła wysoka wydajność), to dla mnie pozostaje ona póki co składanym urządzeniem nr.1 pod kątem pomysłu i funkcjonalności samego designu. Dlatego tak smutno było patrzeć, że za dobrym zewnętrzem nie idzie też dobre wnętrze. Recenzenci wykonali jednak swoje zadanie – Motorola dostała całą litanie bardzo dokładnych wskazówek, co zrobić, by poprawić odbiór swojego składaka, aby ten mógł konkurować chociażby z propozycją od Samsunga. Czy ich posłuchała?

Motorola Razr 2020 – co o niej wiemy?

Nazwa kodowa nowej „motki” to Odyssey. Poetycko można więc zapytać, dokąd taka wyprawa amerykańską markę zabierze i czy będzie musiała się po niej zbierać 10 lat. Częściowo możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, patrząc na specyfikację, która niedawno trafiła do sieci. A w niej (póki co) widzimy same pozytywy. Przede wszystkim, nowa Motorola Razr będzie obsługiwała dual SIM w standardzie nano SIM + eSIM. Poprzedniczka bazowała tylko na tej drugiej technologii, a jako, że większości operatorów niespieszno do inwestycji w eSIM, to jeżeli ktoś chciał kupić poprzednią Razr, prawdopodobnie musiał też przenieść numer.