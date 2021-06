Cena za Samsunga Galaxy S20 FE 5G nie jest już tak konkurencyjna z cenami rynkowymi. W Orange po 20 ratach po 135,25 zł zapłacimy za niego łącznie 2 705,00 zł.

W sklepie x-kom.pl kosztuje on wprawdzie drożej, bo 2 999,00 zł, podobnie jak w Play i Mediaexpert, ale już EURO RTV AGD dostępny jest w cenie 2 699 zł lub w 30 ratach 0% po 89,97 zł. Najdrożej sprzedaje ten model Plus w ofercie bez abonamentu na raty 0% – 24 raty po 133 zł plus opłata na start 199 zł, co łącznie daje 3 391,00 zł. W T-Mobile nie znalazłem tego modelu na stronie.

Motorola razr eSIM

Przechodzimy już do mega obniżki ceny w ofercie bez abonamentu w Orange. Jednak dla kontrastu sprawdźmy cenę Motoroli razr eSIM w ofercie abonamentowej.