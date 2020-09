Motorola nie zwalnia tempa. Bardzo dobrze skrojony średniak właśnie wchodzi na rynek

Po bardzo udanej moim zdaniem motoroli Moto G 5G Plus, która pomimo dziwnej nazwy okazała się po prostu dobrym smartfonem, przyszedł czas na kolejną premierę ze średniej półki cenowej. Tym razem schodzimy z ceną nieco niżej, aczkolwiek ze względu na to, że telefon ten nie będzie posiadał łączności 5G, niektóre jego komponenty mają zaskoczyć jakością. Jaka będzie Motorola Moto G9 Plus?

Motorola Moto G9 Plus – specyfikacja techniczna

6,8 calowy wyświetlacz LCD, 1080 x 2400 px, 60 Hz, 386 ppi, HDR 10,

układ Qualcomm Snapdragon 730G, Adreno 618,

4 GB RAM,

128 GB pamięci wbudowanej,

nanoSIM, gniazdo kart microSD,

Android 10 z My UX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTE, NFC,

USB-C, gniazdo minijack,

aparaty z tyłu: 64 MPix, f/1.7 (główny), 8 MPix, f/2.2, 118˚(szeroki kąt), 2 MPix, f/2.2 (macro), 2 MPix, f/2.2 (wykrywanie głębi),

aparaty z przodu: 16 MPix, f/2.0, HDR (główny),

bateria 5000 mAh, ładowanie 30 W,

wymiary: 169.98 x 78.1 x 9.69 mm,

waga: 223 g,

cena: 1199 złotych

Motorola Moto G9 Plus – czy to dobry smartfon?

Już po samej specyfikacji technicznej będzie widać kilka rzeczy. Przede wszystkim – nowa motka będzie duża i ciężka. Już G 5G była duża, ale ta jest jeszcze większa i jeszcze cięższa. Dla niektórych może więc to stanowić duży dyskomfort, ale jest to cena, jaką płacimy za naprawdę duży, 6,8 calowy wyświetlacz. Jeżeli więc ktoś ogląda dużo treści jak seriale czy filmy, zdecydowanie będzie to urządzenie dla niego. Zwłaszcza, że ekran ma certyfikację HDR 10 a Moto G9 Plus wyposażona jest w głośniki stereo. Dodatkowo, główny aparat ma tutaj 64 MPix z technologią Quad Pixel, podczas gdy droższa Moto 5G miała 48 Mpix matrycę. Oczywiście, nie oznacza to od razu, że tańszy model robi lepsze zdjęcia, ale jest do tego solidną przesłanką. 5000 mAh bateria także robi dobre wrażenie, zwłaszcza, że jest ładowana szybciej niż w 5G – 30 a nie 20 W.