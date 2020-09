To kolejna pozycja w ofercie Plusa ze smartfonami ze średniej półki, wspierającymi nową technologię 5G. Wcześniej pojawiły się już w niej takie smartfony jak Samsung A51 5G, ZTE Axon 11 5G oraz HUAWEI P40 Lite 5G.

Łącznie więc, razem z nieco droższymi pozycjami (Motorola Edge, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P40 czy HUAWEI P40 Pro), Plus ma w ofercie już 8 smartfonów obsługujących 5G i dwa routery ZTE MC801 i HUAWEI 5G CPE Pro 2.

Więcej o dzisiejszym debiucie Motorola Moto G 5G Plus przeczytacie w naszej recenzji, ja zostawię tu tylko jego specyfikację:

Motorola Moto G 5G Plus – specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz LCD, 1080 x 2520 px, 60 Hz, 409 ppi, HDR 10,

układ Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620,

4 (niedostępne w Polsce)/6 GB RAM,

64 GB (niedostępne w Polsce)/ 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1,

dualSIM, gniazdo kart microSD,

Android 10 z My UX

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1, A2DP, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL, NFC,

USB-C, gniazdo minijack,

aparaty z tyłu: 48 MPix, f/1.7, PDAF (główny), 8 MPix, f/2.2, 118˚(szeroki kąt), 5 MPix, f/2.2, Autofocus (macro), 2 MPix, f/2.2 (wykrywanie głębi),

aparaty z przodu: 16 MPix, f/2.0, HDR (główny), 8 MPix f/2.2 (szeroki kąt),

bateria 5000 mAh, ładowanie 20 W,

wymiary: 168.00 x 74.00 x 9.00 mm

waga: 207.00 g

cena: 1899 złotych

Cena rynkowa się nie zmieniła, nadal możemy go kupić za 1899 zł, na przykład w sklepie EURO RTV AGD. Za ile kupimy go w Plusie?

Motorola Moto G 5G Plus w ofercie Plusa

Jeżeli decydujemy się na zakup smartfona z obsługą 5G i chcemy korzystać z tej technologii przez cały okres umowy, musimy w Plusie wybrać abonament za 70 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 24 GB transferu danych). To dość atrakcyjny cenowo plan, jeśli chcemy jednocześnie korzystać z dostępu do HBO GO (normalna cena tej usługi to 24,90 zł miesięcznie), kanałów Polsat Sport Premium (40 zł) lub Tidal (19,90 zł). Z jednej z tych usług możemy korzystać w tym planie za darmo przez cały okres umowy.

Motorola Moto G 5G Plus dostępna jest w tym planie za 1 zł na start i 24 raty po 79 zł. Razem więc za sam sprzęt po dwóch latach zapłacimy 1 897 zł, czyli 2 zł taniej niż w sklepie. Oczywiście doliczyć musimy tu jeszcze koszt abonamentu, no ale jego nie unikniemy, jeśli chcemy korzystać z dostępu do 5G.

