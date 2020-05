Motorola edge na Antyweb pojawiała się wielokrotnie. Zarówno w kontekście podstawowego modelu nowego smartfona, jak i jego mocniejszej i większej wersji z plusem. Dziś o Motorola edge wiemy już wszystko — włącznie z tym, kiedy telefon trafi do Polski i w jakiej cenie będzie sprzedawany na naszym rynku.

Motorola mocno promuje swojego nowego flagowca. Największy nacisk kładzie na ekran. 6,7-calowy Endless Edge owija się o 90 stopni po obu stronach urządzenia. Jego proporcje 21:9 mają zagwarantować najlepsze wrażenia z oglądania filmów i seriali. Wyświetlacz dysponuje paletą miliarda odcieni kolorów i oferuje niezwykle dynamiczną jakość obrazu dzięki HDR10. Częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz zapewniać ma wyjątkowo płynny ruch obrazu. Technologia Edge Touch będąca częścią oprogramowania My UX, pozwali dostosować sposoby interakcji z urządzeniem z wykorzystaniem jego krawędzi. W środku znajdziecie Snapdragona 765, łączność 5G, pojemną baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem, 6 GB pamięci RAM z 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością jej rozszerzenia. Do tego potrójny układ aparatów na pleckach i przedni aparat umieszczony w ekranie. Nie zapomniano o głośnikach stereo, dwóch mikrofonach, czy o tradycyjnym złączu słuchawkowym. Całość działa na Androidzie 10 z My UX.

Motorola edge – specyfikacja techniczna

Ekran 6,7-calowy OLED FHD+ (2340 x 1080 pikseli), Endless Edge display, odświeżanie 90 Hz Warianty pamięci 6 GB + 128 GB Aparaty tylne 64 Mpix (f/1.8, 0.8 μm) 1/1.72”, Quad Pixel 1.6um

16 Mpix (f/2.2, 1.0 μm) ultra szeroki kąt i makro

8 Mpix (f/2.4, 1.12 μm) telefoto, 2x zoom optyczny Aparat przedni 25 Mpix (f/2.0, 0.9μm) Quad Pixel 1.8um Procesor Qualcomm Snapdragon 765 z grafiką Adreno 620 GPU Łączność Hybrid Dual Sim, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych w ekranie Ładowanie bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie 18W, USB typu C Kolory Solar Black, Midnight Magenta Wymiary 161,64 x 71,1 x 9,29 mm Waga 188 g

Motorola edge w Polsce. Ceny i dostępność

Motorola edge będzie dostępna w u polskich partnerów i sprzedaży detalicznej już w czerwcu. A jej cena ustalona została na poziomie 2999 zł. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy mocniejszy wariant, w postaci Motorola edge+, trafi oficjalnie do Polski.