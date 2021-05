Motorola także chce ładować smartfony bezprzewodowo. Może zamiast opowieści, ktoś zacznie to robić?

Ile to razy można słuchać o rewolucyjnych rozwiązaniach przyszłości związanych z ładowaniem bezprzewodowym smartfonów na odległość. Co najmniej kilka firm obiecywało nam już takie ekscesy — jednym z najbardziej imponujących projektów w tym zakresie jest niewątpliwie technologia Air Charge od Xiaomi, którą firma pochwaliła się na początku roku. Plany wyglądają super, ale efektów jak nie było, tak nie ma. Motorola postanowiła nie zostawać w tyle i połączyła siły z byłymi inżynierami CalTech, by zapewnić zdalne ładowanie bezprzewodowe. Co z tego wyniknie?