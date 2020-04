Nie wiem czy pamiętacie animację Mortal Kombat: The Journey Begins z 1995 roku, towarzyszącą premierze pierwszego kinowego filmu Mortal Kombat. Obawiałem się, że Mortal Kombat Legends: Scoprion’s Revenge będzie słabizną na tym samym poziomie – na szczęście przepaść miedzy tymi dwoma filmami jest ogromna i Zemsta Skorpiona powinna w dużej mierze zadowolić wszystkich fanów Mortal Kombat. Nie jest to produkcja idealna, mogła zostać wykonana lepiej, z większym rozmachem – ale jednak bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonego jej zadania. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego powstała dopiero teraz, skoro nawet odświeżone gry są już na zupełnie innym etapie opowieści i w zasadzie piszą ją na nowo? Mortal Kombat Legends: Scoprion’s Revenge to bardzo klasyczne podejście do Mortal Kombat i po prostu dziwi mnie, że animacja powstała właśnie teraz przez co nie może się nawet podpiąć pod premierę ostatniej odsłony, czyli Mortal Kombat 11.

Nie jestem fanem tego typu kreski, co nie znaczy, że w tym akurat przypadku nie pasuje do klimatu czy uniwersum. Byłem wręcz pozytywnie zaskoczony, jak dobrze się tu odnalazła, podobnie jak stylizowane na ostatnich odsłonach Mortal Kombat x-ray’e. Poziom brutalności tej animacji balansuje na granicy dobrego smaku, a trzon historii znamy doskonale od lat. Nie przeszkodziło to jednak autorom w stworzeniu filmu, który bardzo dobrze się ogląda. Jestem bardzo ciekawy jak szybko (i czy w ogóle) trafi do streamingu, bo o klasycznej telewizji można zapomnieć. Daję osiem wyrwanych kręgosłupów na dziesięć.