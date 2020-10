Mortal Kombat 11 – Rambo, cross-play i nowe konsole

Nowe postacie

Postać Rambo z gry, przynajmniej z twarzy, średnio przypomina Sylwestra Stallone, ale kto wie, może fanom filmu wystarczy to do zakupu licencji na grę. W ramach wspomnianego dodatku dostępne będą też dwie bardziej powiązane z tym uniwersum postacie, czyli Rain oraz Mileena. Posiadacze aktualnej wersji gry będą mogli dokupić je w cenie 15 dolarów za każdą postać. Nowi klienci będą mogli kupić od razu wersję Ultimate, w której postacie będą już umieszczone, podobnie jak pierwszy Kombat Pack oraz rozszerzenie Aftermath.

Darmowa aktualizacja dla nowych konsol

Także od 17 listopada obecni posiadacze Mortal Kombat 11 dla Playstation 4 oraz Xbox One będą mogli przenieść swoje licencje na konsole nowej generacji i to całkowicie za darmo. Skorzystają z tego zarówno osoby mające zwykłą wersję gry, jak i Ci, którzy wykupią Ultimate.

Cross-Play, choć nie na całego

Jak by tego było mało, w tym samym dniu ruszy możliwość grania międzyplatformowego, i to zarówno na konsolach nowej, jak i starej generacji. Oznacza to, że do pojedynków będą mogli stawać gracze Playstation 4, 4 Pro i 5 oraz Xbox One i Series, choć jak podaje wydawca, nie w każdym trybie będzie taka możliwość. Całkowicie wykluczeni z tego towarzystwa zostali gracze wersji na Windows, Switch oraz korzystający z serwisu streamingowego Google Stadia.

Poniżej możecie zobaczyć film promujący nowy Kombat Pack: