Dla takich dokumentów warto mieć Netfliksa. „Morderstwo po amerykańsku”

Pozornie idealna (amerykańska) rodzina – dwójka rodziców i dwójka dzieci w domku jednorodzinnym – o której wewnętrznych problemach nie wiedzą najbliżsi sąsiedzi ani członkowie rodziny. Dopiero w momencie tragedii, gdy sytuacja jest wzięta pod lupę, na jaw wychodzą kwestie, które wcześniej pozostawały niezauważone. Taki scenariusz był wielokrotnie bazą dla filmów i seriali, takie historie były już mnóstwo razy poruszane w dokumentach. Dlaczego więc „Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina” tak bardzo angażuje?

Dokument „Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina” na Netflix

Oprócz chęci poznania tajemnicy w tej sprawie, ogromną rolę odgrywa sposób realizacji filmu. Dokument nie wykorzystuje narratora, lecz sporadycznie określa czas przedstawianych wydarzeń za pomocą plansz i podpisów. Wszystko, co widzimy, zostało zarejestrowane albo przy użyciu kamer policyjnych (montowane na klatce piersiowej), albo kamer ochrony. Uzupełnione to zostało też materiałami z sieci społecznościowych oraz mediów. Oglądamy więc tylko i wyłącznie takie wideo, na których można zobaczyć członków rodziny, sąsiadów, znajomych oraz policjantów zaangażowanych w sprawę. Nic nie zostało odtworzone czy spreparowane.

Przez taki sposób ukazywania kolejnych istotnych dla sprawy wydarzeń, mamy wrażenie, że jesteśmy niemalże naocznymi świadkami wszystkiego, co się wtedy wydarzyło. Po tym, jak Shannan wróciła do domu o 2 nad ranem odwieziona z lotniska przez znajomą, ślad i słuch po niej zaginął, podobnie jak po dwóch córkach. Mąż twierdzi, że nie ma pojęcia, co stało się z kobietą, ale przyznaje, że ich relacje w ostatnich tygodniach były dość napięte. Dość szybko policja dociera do nagrań z kamery sąsiada, na której widać… nietypowe zachowanie męża Chrisa w noc zaginięcia Shannan. Czy jest to typowa sprawa, w której winny jest tuż pod nosem organów ścigania?

Sami szukamy odpowiedzi w przedstawianych wydarzeniach

Zupełnie tak samo, jak przy innych tego rodzaju dokumentach, w trakcie seansu zaliczymy huśtawkę przekonań. Będą chwile, gdy będziecie pewni, że już wiecie kto jest winny i co wydarzyło się tamtej nocy, by kilka scen później zupełnie zmienić zdanie i wskazać palcem kogoś innego. Przypomina mi to trochę „Schody”, jeden z najciekawszych dokumentów na Netflix, a także „Niewyjaśnione tajemnice”, które wróciły za sprawą platformy na antenę po wielu latach przerwy w emisji.

Tym razem jednak, o czym wspominałem wcześniej, mamy szansę być niemalże świadkami kluczowych dla sprawy wydarzeń, a to potrafi zaangażować i wciągnąć na tyle, że nie będziemy chcieli przerwać seansu bez odkrycia prawdy. Twarze osób, których sytuacja dotknęła, nie są zamazane, a ich wypowiedzi słyszymy w całości. Bardzo dobrą pracę wykonano przy montażu, który nadaje wszystkiemu dynamiki – balans pomiędzy odkrywaniem kolejnych informacji, a (z pozorów) zwykłymi rozmowami wypadł naprawdę świetnie. Ciekawość zżera widza od samego początku, a efekt potęguje prawdziwość tego, co się wydarzyło.

„Morderstwo po amerykańsku” w TOP 10 na Netflix

Podejrzewam, że tego rodzaju dokument przeszedłby w telewizji niemalże niezauważony. Dzięki Netfliksowi mógł być wyemitowany w całości, bez przerw na reklamy lub dzielenia na kilka odcinków. To sprawiło, że wybrzmiewa dokładnie tak, jak należy. O popularności „Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina” świadczy obecność w TOP 10 na Neflix nie tylko w Polsce. Dokument oglądany jest częściej, niż kilka innych nowych produkcji, a przecież na pierwszy rzut oka wcale nie sprawia wrażenia aż tak ciekawego. Dajcie mu jednak szansę – myślę, że nie wyłączycie go przed końcowymi napisami.