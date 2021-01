3 nowe gamingowe monitory od Acera. Odświeżanie nawet do 275 Hz

Jeżeli chodzi o gamingowe monitory, to jest wiele wymagań, którym muszą one sprostać, żeby zostać uznanymi za dobry sprzęt. Odpowiednia rozdzielczość, jasność, czas reakcji, kontrast czy w końcu – częstotliwość odświeżania to elementy, które sprawiają, że gracze wybierają jeden sprzęt kosztem innego. Dlatego też z roku na rok producenci starają się dostarczyć jeszcze lepszy pod wszystkimi tymi względami sprzęt, który będzie spełniał wyśrubowane oczekiwania klientów. Ostatnio Acer zaprezentował trzy nowe produkty, które mogą pochwalić się naprawdę imponującą specyfikacją.

Predator XB273U NX, XB323QK NV i Nitro XV282K KV – nowe propozycje firmy Acer

Pierwszym z prezentowanych modeli jest monitor z serii Predator o nazwie XB273U NX. Jest to najlepszy z wszystkich trzech propozycji. Znajdziemy tu 27 calową matrycę IPS o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440), odświeżanie obrazu z częstotliwością aż 275 Hz oraz czas reakcji do 0,5 ms. Monitor obsługuje standard HDR i wykorzystuje 95% przestrzeni kolorów DCI-P3, co przekłada się na głębię czerni i naturalną jaskrawość pozostałych barw. Monitor współpracuje z pakietem NVIDIA Reflex (analiza opóźnień) i, oczywiście, G-Sync. Monitor Predator XB323QK NV trafi do sprzedaży w Polsce w maju, a jego cena będzie zaczynać się od 5999 zł.