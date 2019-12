9. Ford Puma

Nowy Ford Puma nie ma za wiele wspólnego ze swoim dużo starszym bratem, który był całkiem przyjemnym, tanim coupe. Nowa Puma to mały crossover, który upodabnia się do poprzednika tylko charakterystycznym kształtem przednich reflektorów. Poza tym to całkiem nowa konstrukcja bazująca na platformie Fiesty, która całkiem oryginalnie wygląda i jako pierwszy model w ofercie amerykańskiego producenta, będzie dostępna z miękką hybrydą. I to nie byle jaką, bo ten układ będzie dodawany do najmocniejszej wersji silnikowej, które zaoferuje 155 KM. Całkiem sporo jak na takie maleństwo, a Ford dodatkowo obiecuje, że układ MHEV skupi się nie tylko na oszczędności paliwa, ale również na poprawie osiągów. Pierwsze egzemplarze powinniśmy zobaczyć na naszych drogach już na początku przyszłego roku.