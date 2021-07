Samochód musi być nowy i z naklejką reklamową

Szczegóły dotyczące programu znajdziecie na rządowych stronach, a wśród nich jest między innymi umowa zawierana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odpowiada za cały program. Można z niej wyczytać między innymi, że samochód musi być nowy (przebieg poniżej 50 km) i nie może być wcześniej zarejestrowany. Odpada zatem zakup pojazdów demo od dealerów. Poza tym nabywca zobowiązuje się jeździć samochodem przez minimum 2 lata (nie może go sprzedać), opłaci ubezpieczenie OC i AC wraz z cesją na rzecz NFOŚiGW i będzie musiał na własny koszt go odpowiednio oznaczyć. Nabywca we własnym zakresie musi zamówić naklejkę o szerokości przynajmniej 44 cm, przygotowaną według podanego wzorca. Taka naklejka musi zostać naklejona na karoserii w jednym z 4 miejsc:

tylna klapa bagażnika pojazdu nad tablicą rejestracyjną,

tył pojazdu obok tablicy rejestracyjnej, na jej wysokości,

na bocznych drzwiach przednich pojazdu, po dowolnej stronie, w górnej części drzwi,

na przednim nadkolu pojazdu, w jego górnej części.

Nabywca zobowiązuje się ponadto, że przez cały okres trwałości przedsięwzięcia (2 lata) naklejka będzie widoczna i nie zostanie zniszczona. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania pojazdu i jego oględzin. W razie nieprawidłowości umowa może zostać wypowiedziana, a nabywca będzie musiał zwrócić dopłatę.

Program „Mój elektryk” ma budżet opiewający na 500 mln PLN, z czego 100 mln PLN może być wykorzystane już w tym roku, a cały program potrwa do 2025 roku albo do wyczerpania środków. Biorąc pod uwagę wielkość dopłaty, pozwoli to na dofinansowanie zakupu 21-25 tys. pojazdów elektrycznych. Trochę do tego obiecanego miliona jeszcze będzie brakowało…