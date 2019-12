Moderatorzy „czyszczący” Google i YouTube – taka praca może wykończyć

TheVerge w swoim bardzo długim tekście opisuje historie osób, które były / są zatrudnione w Google i odpowiadają / odpowiadały za moderowanie treści w jego usługach. To nie jest tak, że ci ludzie spotykają się na co dzień jedynie z internetowym hejtem i podobnymi nadużyciami. Jeżeli chodzi o tak wielkie platformy, incydenty związane z umieszczaniem w serwisie niewłaściwych treści są naprawdę „grube”. Jedna z bohaterek na co dzień „użerała się” z przemocą przedstawioną na filmach w serwisie YouTube, a nawet materiałami przekazywanymi przez terrorystów. Wyobraź sobie, siedzisz 8 godzin w pracy i musisz przeglądać filmy, na których widzisz ziemię usłaną trupami.

„Olaboga, jakbym Harda na Sadolu nie widział…”. No, nie do końca. Dział „Hard” na Sadisticu, którego nie polecam oglądać wrażliwym internautom to miejsce, w którym widz wie, czego powinien się spodziewać (a i tak ciągnie na wymioty). A tymczasem, do obowiązków moderatorów należy codzienne stykanie się z wszelkimi wynaturzeniami, śmiercią, gwałtami, napaściami, przemocą i tak dalej. To nie jest środowisko, w którym można pracować codziennie, a już na pewno nie przez kilka lat. Nie wyobrażam sobie, że muszę codziennie patrzeć na tego typu materiały i od tego zależy moja wypłata. W przypadku ukazanych w materiale TheVerge osób, czasami niemała wypłata.

Ale cóż warta jest nawet jeszcze lepsza wypłata, skoro chodzisz do pracy i po pewnym czasie łapie Cię zespół stresu pourazowego (PTSD)? No, właśnie. Wolałbym codziennie trawniki kosić za połowę mniejszą wypłatę, niż siedzisz przed biurkiem i przeglądać takie materiały (i zgłaszać je do permanentnego usunięcia). Codziennie spotykałbym się z zupełnie nowym przejawem nieodpowiedniego zachowania. Niektórym z Was może się wydawać, że byście to dźwignęli. Tak pewnie uważali również ci, którzy zaczęli pracę w roli „moderatora Google”. A jednak, srogo się przeliczyli.

Ci ludzie dzisiaj naprawdę cierpią z powodu zaburzeń psychicznych

Albo mają PTSD, albo miewają koszmary, albo nie śpią, albo wpadają w uzależnienia. Próbowali w jakiś sposób kompensować sobie to, co widywali za dnia i zareagowali na różne sposoby. Wiecie, jednemu sufit na łeb się zwala, a inni uderzają w butelki lub „dają po kablach”. Psychiatrzy widzieli już wiele sposobów radzenia sobie z takimi problemami – najlepszym jest natomiast terapia u osoby, która zna się na rzeczy.

Ale w przypadku tych osób Google nie brał pod uwagę takiej ewentualności – opieka zdrowotna dotycząca „funkcji wysokiego ryzyka” dopiero zaczyna być standardem u giganta. Szkoda, że dopiero teraz – moderatorzy, którzy odeszli z Google muszą w tym momencie sami troszczyć się o siebie, a w Stanach Zjednoczonych nie jest to zadanie łatwe.