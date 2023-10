mObywatel zaraz będzie apką do wszystkiego i do niczego

mObywatel w wersji 2.0 przyniósł szereg zmian i nowości, które są dostępne z poziomu aplikacji mobilnej. Ministerstwo Cyfryzacji od kilku miesięcy zapowiada kolejne funkcje, która pojawią się w niej już niebawem. Co trafi do niej niebawem?

Cyfrowe wersje dokumentów w mObywatelu nie są żadną nowością. Z poziomu aplikacji mamy dostęp do mDowodu (który zastąpił wcześniejszy dokument, który mógł być wykorzystywany w licznych sytuacjach), mPrawa Jazdy, mLegitymacji Szkolnej i Studenckiej, itp. mObywatel wkrótce zostanie rozszerzony o kolejną kategorię legitymacji - z której skorzystają przede wszystkim sportowcy.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, już wkrótce trenerzy i zawodnicy zrzeszeni w PZPN znajdą w aplikacji mObywatel cyfrowe wersje legitymacji trenerskich i zawodniczych, które wyeliminują konieczność noszenia przy sobie plastikowych. Po co tego typu rozwiązanie?

Bardzo cieszymy się z wprowadzenia nowych funkcjonalności w aplikacji mObywatel. Cyfrowe wersje legitymacji z pewnością ułatwią życie naszym trenerom i zawodnikom. W pierwszej kolejności skorzystają zwłaszcza szkoleniowcy, którzy muszą wylegitymować się przed każdym meczem. Teraz nie będą musieli zabierać ze sobą plastikowych dokumentów, a pokażą na aplikacji w telefonie, że ich licencja jest ważna.

- tłumaczy Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN. Dodatkowo, tego typu legitymacje pozwolą trenerom szybko udowodnić, że mają ważne licencje, a zawodnikom potwierdzić, że są piłkarzami. Jednak same legitymacje to nie wszystko. W planach MC i PZPN jest to, by w aplikacji mObywatel każdy z zawodników miał również informację o tym, w ilu meczach zagrał, ile strzelił goli czy zobaczył kartek.

mObywatel - jedna aplikacja do wszystkiego. Czy ma to sens?

Rośnie nam powoli gigantyczna aplikacja, w której będzie wszystko - od dokumentów, po rozrywkę. Wyborcze zapowiedzi ministra Cieszyńskiego, który chyba swoją kampanię opiera na tym, co w przyszłości zaoferuje mObywatel powoli zaczynają mnie bawić. Wystarczy wspomnieć to, że Ministerstwo Cyfryzacji chce zrobić VOD z mObywatela. I nie jest to wcale żart. MC pracuje obecnie nad projektem nazwanym roboczo - mTV, który pozwoli oglądać na naszych smartfonach nie tylko mecze reprezentacji, ale również inne produkcje filmowe/dokumentalne stworzone za publiczne pieniądze. Czy nam to potrzebne? Można się spierać, tym bardziej, że mObywatel powinien nam służyć w kontaktach z administracją publiczną, a nie dostarczać rozrywki.

No ale to jeszcze obietnice obecnie rządzących. W jakim kierunku pójdzie mObywatel, gdyby władza się zmieniła? Opozycja nie ma w swoich programach - a przynajmniej niczego takiego nie znalazłem - żadnych większych zapowiedzi z dalszą cyfryzacją Polski i dodatkowymi usługami, z których mogliby skorzystać obywatele. Można jednak podejrzewać, że będzie kontynuować to, nad czym obecnie pracuje się w Ministerstwie Cyfryzacji. Oby tylko nie skończyło się na tym, że mObywatel będzie pękał w szwach od nadmiaru funkcji, które nie są mu potrzebne. A w przygotowaniu są jeszcze:

Zastrzeż PESEL - usługa umożliwi ochronę przed kradzieżą tożsamości

- usługa umożliwi ochronę przed kradzieżą tożsamości e-Doręczenia - elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu obywatele będą wygodnie kontaktować się z urzędami

- elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu obywatele będą wygodnie kontaktować się z urzędami e-Pełnomocnictwa - usługa umożliwi wygodne wystawianie pełnomocnictw, korzystanie z nich i zarządzanie nimi.

- usługa umożliwi wygodne wystawianie pełnomocnictw, korzystanie z nich i zarządzanie nimi. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego - umożliwi czasowe zawieszenie dokumentu lub jego całkowite unieważnienie

- umożliwi czasowe zawieszenie dokumentu lub jego całkowite unieważnienie Nowe dokumenty lokalne - w aplikacji pojawią się kolejne dokumenty lokalne innych miejscowości, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z lokalnych zniżek i benefitów

- w aplikacji pojawią się kolejne dokumenty lokalne innych miejscowości, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z lokalnych zniżek i benefitów Legitymacja osoby z niepełnosprawnością - potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności

- potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności Legitymacja krwiodawcy - a tu pojawić się może potwierdzenie terminu, rodzaju donacji oraz jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, która dokonała pobrania

I te "dokumenty" doskonale rozumiem. Legitymacje trenerskie i zawodnicze wydawane przez PZPN też się jeszcze jakoś obronią, ale VOD, czy funkcja umożliwiająca sprawdzenia jakości powietrza nie powinny znajdować się w aplikacji, która ma zupełnie inne zastosowanie.