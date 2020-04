Druga część układanki to GPU, który w nowej generacji ma bazować na architekturze RDNA2. Renoir to nadal architektura o kodowej nazwie Vega, która jest nieco usprawniona, ale też obcięta (mniej jednostek obliczeniowych) co zrekompensowano wyższym taktowaniem. RDNA2 to znacznie wydajniejsze rozwiązanie, a także efektywniejsze pod względem energetycznym. Co więcej jest prawdopodobne, że wprowadzi również obsługę raytracingu, podobnie jak w konsolach, które planowane są na koniec tego roku. Nie zdziwiłbym się gdyby okazało się, że w 2021 roku wbudowane GPU w APU AMD będzie w stanie z powodzeniem uruchomić nawet nowe gry w całkiem wysokich detalach. Tutaj jednak znaczną rolę odgrywa też pamięć, RAM nigdy nie będzie tak szybki jak pamięć dedykowana.

źródło: Wccftech