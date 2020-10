Nie widać tu jakichś znaczących różnic w perspektywie ostatniego roku, ale widać je po stronie aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych naszych banków. W porównaniu z II kwartałem roku ubiegłego, przybyło ich prawie 3,5 mln (co było wzrostem o 36,8%), a w porównaniu z I kwartałem 2020 roku prawie 600 tysięcy (wzrost o 4,49% tylko w 3 miesiące).

Klienci banków w Polsce mobile only

Na koniec II kwartału 2020 roku, wśród ponad 12,933 mln klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej ponad 6,48 mln użytkowników możemy nazwać mobile only. Oznacza to, że ponad 50% użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

Tak więc widać tu wyraźnie, że w II kwartale 2020 roku na ponad 350 tysięcy nowych aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej w porównaniu z I kwartałem tego roku, aż 200 tysięcy to nowi użytkownicy korzystający tylko i wyłącznie z aplikacji mobilnej, bez wspomagania się bankowością internetową.

Myślę, że ten trend będzie się utrzymywał, a nawet pogłębiał notując jeszcze większe wzrosty z kwartału na kwartał. Nie chodzi tu tylko o wygodę, o której wspominałem na początku, ale też i ogólną tendencję do korzystania z dostępu do sieci na urządzeniach mobilnych kosztem desktopów. Ogólne dane mówią już o stosunku 80% mobile vs 20% desktop, również na Antyweb to obserwujemy, więc i w przypadku bankowania za jakieś dwa lata też powinno zamienić się na podobny bilans.

Źródło : Związek Banków Polskich.