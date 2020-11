Apple obniża prowizje, a Epic Games i Spotify i tak narzekają. Już nie walczą o najmniejszych?

Moja opinia od kilku miesięcy pozostaje bez zmian, a nadchodzące ucięcie stawek do 15% uważam za świetne posunięcie. Nawet wśród komentujących pojawiało się sporo opinii, że 30% dla małych twórców to czysty rozbój. Ale jeżeli komuś ma być lepiej, to dobrze, że właśnie tym najbardziej potrzebujących zarobków i rozgłosu, a nie firmom mającym grube miliony dolarów na kontach. No i czy to nie było tak, że Tim Sweeney mówił że cały ten przewrót jest po to, by właśnie malutkim było lepiej?

Zresztą Spotify bardzo słusznie obawiało się o Apple One — jako użytkownik płacący za dostęp do usługi mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że szwedzki streaming jest zbędny. Przynajmniej tak długo, jak korzysta się z kilku urządzeń giganta z Cupertino.