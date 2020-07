36% mniej zgonów w kwietniu 2020

European Transport Safety Council (ETSC) to niezależna organizacja, która przygotowała raport na temat wypadków drogowych w krajach EU25, czyli należących do Unii Europejskiej lub blisko z nią współpracujących (Norwegia, Szwajcaria). Wnioski są bardzo ciekawe, średnio we wszystkich krajach liczba zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi w kwietniu 2020 zmalała o 36% w porównaniu do średniego wyniku w tym samym miesiącu w trzech poprzednich latach. Rekordowych spadek odnotowano we Włoszech, gdzie liczba ofiar śmiertelnych spadła o 84% (zginęło 10 osób, podczas gdy „normalnie” było to średnio 63 osoby). W większości przypadków spadek zgonów jest mocno skorelowany ze spadkiem natężenia ruchu, ale nie wszędzie.