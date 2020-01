Dell i Microsoft pokazują, że można

Coraz więcej firm stara się tworzyć dopracowane ekosystemy, w ramach których użytkownicy będą mogli wygodnie korzystać ze smartfona na swoim laptopie. Prym w tym obszarze wiedzie Apple i w sumie prawie każdy słyszał liczne pochwały na ten temat. Na szczęście konkurencja z Windowsem pokazuje, że takie luksusy nie są zarezerwowane wyłącznie dla Apple.

W 2018 roku Dell zaprezentował aplikację Mobile Connect. Pozwalała ona na podglądanie wiadomości z telefonu i w zasadzie to samo Microsoft przygotował dla użytkowników smartfonów z Androidem w wersji co najmniej 7.0. Aplikacja Your Phone Companion – Link to Windows jest do pobrania ze Sklepu Play i pozwala dodatkowo na odpisywanie na wiadomości SMS, przeglądanie otrzymanych powiadomień oraz sprawdzanie wszystkich zdjęć w galerii. Trzeba przyznać, że to jest świetna opcja.

Teraz Dell postanowił dać możliwość użytkownikom smartfonów z iOS na wyświetlanie aplikacji z ich telefonów bezpośrednio na ekranie laptopa. Moim zdaniem to ważna nowość i pokazuje, że Dell chce bardzo poważnie konkurować z Macbookami. Poza tym umożliwia również szybkie przesyłanie zdjęć i filmów między urządzeniami. Obecnie Mobile Connect jest wspierane przez następujące linie laptopów: XPS, Inspiron, Vostro, Alienware i G; w wersjach produkowanych od stycznia 2018. W zasadzie brakuje tu już jedynie przemyślanej formy synchronizacji innych plików niż zdjęcia, choć skorzystać można z dysków w chmurze od Dropboxa, Googla czy Microsoftu.

Siła ekosystemu

Szczerze mówiąc, widać obecnie, że producenci starają się oferować klientom rzeczywiście rozbudowany ekosystem, aby zapewnić jak najwygodniejsze korzystanie ze sprzętów. Szczególnie widać tu poprawę wśród producentów urządzeń z Windowsem. Dostrzegam progres i doceniam to, że wreszcie można wygodnie połączyć między sobą smartfon z Androidem z laptopem z Windowsem, a przy korzystaniu z pakietu Office 365 otrzymujemy świetnie rozwiązaną synchronizację wszystkich plików. Uważam, że to już dojrzała platforma, która może konkurować z tą od Apple.

Do tego dochodzą ciekawe rozwiązania, pozwalające zamienić smartfon w pełnoprawny komputer po podpięciu go kablem USB typu C do monitora. Szczególnie dynamicznie rozwija się tu Dex od Samsunga, choć niestety ostatnio zakończyli wsparcie dla Linux on Dex, który pozwalał na uruchomienie Ubuntu na flagowych Galaxy.

Cieszy mnie fakt, że konkurencja wreszcie bierze przykład z Apple w tych obszarach, w których gigant z Cupertino był lepsze. Na pewno mogę tu wspomnieć właśnie o poprawionej synchronizacji między smartfonami, a komputerami, ponadto dochodzi do tego temat aktualizacji telefonów oraz dbanie o odpowiednią płynność działania. Niegdyś Apple miało przewagę w tych kategoriach nad rywalami z Androidem czy Windowsem. Teraz już nie.

