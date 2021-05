Najlepsze zastosowanie dla telefonu od Microsoftu do… kontroler od Xboxa?

Po niezbyt udanym romansie z Nokią, Microsoft w 2020 r. powrócił na arenę smartfonów. Niestety, zamiast oczekiwanego przez wielu wejścia na salony w glorii i chwale, premiera Surface Duo, pierwszego urządzenia firmy z systemem Android, raczej nie będzie mogła być zaliczona do udanych. Składany smartfon był drogi i zdecydowanie nie został wyposażony jak na jego cenę przystało, a dodatkowo – dręczony jest licznymi błędami oprogramowania. Jakby tego było mało, smartfon lubi sobie pęknąć w okolicy gniazda USB. To wszystko nakłada się na fakt, że generalnie składane smartfony na rynku przyjęły się tak sobie i bardzo, ale to bardzo potrzebują uzasadnić swoją formę funkcjonalnością, która przyciągnęłaby klientów. Dla Microsoft Surface Duo jedną z takich funkcji może być bycie akcesorium do konsoli.

Microsoft zastosował inny pomysł na składany ekran niż Samsung czy Motorola, dzięki czemu jego urządzenie (przynajmniej pod tym kątem) jest zdecydowanie trwalsze. Dlatego też lepiej nadaje się więc chociażby do grania. Microsoft postanowił to wykorzystać, aktualizując swoją aplikację xCloud w taki sposób, by jak najlepiej współpracowała z Surface Duo. Teraz w ponad 50 tytułach, w które można zagrać przez Xbox Cloud Gaming właściciele telefonu Microsoftu mogą obrócić urządzenie i korzystać z jednego z ekranów jak z pada do Xboxa. Dzięki temu interfejs gry oraz dłonie grających nie zasłonią wyświetlanego obrazu.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

