Jak włączyć Miracast? Co ta technologia umożliwia i jak działa?

Miracast – krótka historia technologii, która zmieniła nasze życie

Miracast to technologia, która pojawiła się na rynku 8 lat temu, kiedy jeszcze niewiele osób wyobrażało sobie przyszłość bez kabli. Jednak już wtedy istniało stowarzyszenie Wi-Fi Allience (tak, to samo które odpowiada za Wi-Fi Direct), które wybiegało myślami w przyszłość i widziało potencjał w streamowaniu treści z jednego urządzenia na inne. W taki właśnie sposób w 2012 r. powstał Miracast, standard który pozwalał komunikować się ze sobą urządzeniom różnych producentów. Program od początku cieszył się dużą popularnością i szybko dołączyły do niego takie firmy jak NVIDIA, Google, Microsoft czy Amazon. Dzięki temu komunikacja pomiędzy urządzeniami różnych firm mogła stać się faktem.

Jak działa Miracast?

Bardzo prosto. W pierwszym okresie działania Miracast nazywany był „HDMI po Wi-Fi” i jego użycie pod kątem prostoty obsługi faktycznie przypomina nieco wpięci kabla. Oznacza to, że urządzenie, na które chcemy strumieniować obraz traktowane jest jako drugi monitor. Nie ma więc żadnych ograniczeń do treści, które chcemy przesyłać. Jeżeli mamy dwa urządzenia zgodne z Miracast, jego uruchomienie jest bardzo proste. Wystarczy włączyć parowanie, a nasz, dajmy na to, telewizor powinien wykryć telefon, tablet czy laptopa. Jeżeli producent nie przewidział wsparcia dla miracast (np. nasz sprzęt jest dosyć wiekowy), istnieje możliwość dokupienia specjalnej wtyczki USB bądź HDMI która taką funkcjonalność zapewnia.