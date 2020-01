Głównym tematem rozmowy było Internetowe Konto Pacjenta i jego popularność wśród Polaków, która skoczyła znacznie po wprowadzeniu obowiązkowych e-recept 8 stycznia tego roku.

Podczas tej rozmowy pojawił się jednak osobny wątek, dotyczący blokowania stron pornograficznych przed dostępem do nich osób niepełnoletnich. Minister Zagórski zdradził, że pojawił się w tym temacie wariant, w którym to po stronie właścicieli stron pornograficznych będzie leżał obowiązek wdrożenia skutecznej metody weryfikacji wieku, osób wchodzących i korzystających z ich stron.

Jaka to miałaby być metoda? Minister wyjaśnia, że wydawcy takich stron mogliby się porozumieć w tej sprawie z dostawcami przeglądarek, którzy mogliby domyślnie zablokować dostęp do niektórych treści (pornograficznych, hazardowych czy do stron ze sprzedażą alkoholu itp.), a jego odblokowanie możliwe by było tylko po podaniu specjalnego klucza, a które to będzie generować ministerstwo cyfryzacji i udostępniać pełnoletnim użytkownikom sieci, chcącym korzystać z takich stron.

Pomijając już pomysł angażowania do tego producentów przeglądarek i wdrażania takich blokad, które każdy z łatwością ominie, a jak będzie miał problem to skorzysta z tutoriali, które z pewnością się pojawią w sieci, to pomysł z generowaniem kluczy dostępu do pornografii wydaje się już totalnie absurdalny. Rozumiem, że weryfikacji wieku będą mogli dokonać przy użyciu Profilu Zaufanego, ale osobiście wydaje mi się, że skuteczność takiej weryfikacji będzie przypominała zakaz sprzedaży alkoholu czy papierosów osobom niepełnoletnim w sklepach stacjonarnych.

Źródło: Wykop.pl/RMF FM.