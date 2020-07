Nowe MBP oraz iPady Pro z mini-LED mają trafić do nas dopiero w przyszłym roku

14-calowy Macbook z ekranem Mini-LED i ARM ma trafić do sklepów dopiero w przyszłym roku

14-calowy Macbook Pro to sprzęt o którym plotkuje się od kilkunastu dobrych miesięcy. Wielu liczyło, że ten wiosenny Macbook Pro 2020 poza naprawioną klawiaturą przyniesie także nowość w postaci odrobinę większego ekranu. Niestety, nic takiego się nie wydarzyło — bo najwyraźniej Apple nowości zaserwuje użytkownikom w pakiecie. Jeżeli klienci będą chcieli większy ekran mini-LED, to nie pozostanie im nic innego jak wskoczyć w nowe komputery firmy. Te oparte na architekturze ARM, które — jak już teraz wiadomo — zmienią sporo. Ale o tym czy (i w jaki sposób) będzie to uciążliwe dla użytkowników — dowiemy się dopiero po tym, jak sprzęty te faktycznie zadebiutują na rynku. Warto też wziąć pod uwagę cały zestaw chorób wieku dziecięcego — z całą moją sympatią do produktów Apple, większość z nich nabiera blasku i pozbywa się problemów dopiero z czasem. Pierwsze warianty często nie są tak dobre, jak wielu by sobie tego życzyło — niestety.

Specjaliści z tajwańskiej firmy TrendForce wyrokują, że 14-calowy Macbook Pro miałby pojawić się dopiero w przyszłym roku — a wraz z nim, Apple hurtem odświeży 16-calowe komputery, przeskakując z nimi z całym pakietem nowości — nowymi ekranami, no i inną architekturą procesora. Dużo emocji wzbudza zwłaszcza kwestia nowych matryc, te miałyby zaoferować lepsze kontrasty i jaśniejsze ekrany, a przy tym produkty mogłyby być cieńsze — co też nie pozostaje bez znaczenia.