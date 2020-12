Dla tej jednej funkcji warto przesiąść się na Minecraft dla Windows 10

Od kiedy Microsoft kupił Minecrafta, można powiedzieć, że gra rozwija się dwoma głównymi torami. Z jednej strony mamy więc „klasyczne” Java Edition, które funkcjonuje tak, jak od samego początku działał Minecraft. Ze względu na to, właśnie ta wersja jest uznawana jako ta „właściwa” i to w na niej działa większość serwerów oraz to na niej gra znaczna większość osób tworzących treści związane z grą. Jednak od 2015 roku funkcjonuje (obok wielu innych alternatyw) Minecraft for Windows 10, który możemy kupić przez Microsoft Store. Ta wersja w swoich podstawach ma nie różnić się niczym od podstawowego Minecrafta, ale fakt, że została ona w całości napisana w C++ sprawia, że różnic jest całkiem sporo. Niektóre z nich są pozytywne, jak chociażby możliwość przesuwania skrzyń), ale dużo to błędy, które utrudniają grę (brak powtarzalności w działaniu Redstone, błąd któy sprawia, że na pewnych koordynatach spada się pod mapę). Microsoft jednak bardzo mocno stara się zachęcić graczy do przesiadki na tę wersję gry. I trzeba mu oddać – ma w ręce mocny argument.

Raytracing dla każdego w Minecraft for Windows 10

Estetyka Minecrafta może się podobać albo nie. Ja jestem jedną z tych osób, którą prostota gry urzekła, więc nie mam żadnego problemu z tym, że produkcja wygląda jak wygląda. Ba – podoba mi się to, jak wygląda. Dlatego też z delikatnym niepokojem odnosiłem się do zapowiedzi dodania do niej raytracingu. Zastanawiałem się, po co jest on potrzebny w grze o blokach. A potem zobaczyłem jeden ze zwiastunów.

To, jak Minecraft wygląda z dodanym raytracingiem nie tylko nie psuje gry, ale wręcz podbija jej klimat. Jestem jedną z tych osób, które uważa, że raytracing jest tym, czego gracze Minecrafta potrzebowali, ale o tym nie wiedzieli. I teraz część z nich ma już szansę odpalić właśnie taką grę na swoich komputerach, ponieważ funkcja raytracingu wyszła już z bety i jest dostępna dla wszystkich graczy produkcji przeznaczonej na komputery Microsoftu.

Czy raytracing zawita także do wersji java?

Jako gracz tradycyjnej wersji Minecrafta, jak wiele osób zastanawiam się, czy taki poziom grafiki będzie możliwy natywnie wspierany przez java edition. I nikogo chyba nie zdziwi, że póki co nie ma planów jakiejkolwiek implementacji raytracingu w tej grze. Wszystko dlatego, że wszystkie sztuczki nVidii umożlwiające wygenerowanie takiego obrazu na kartach RTX (DLSS 2.0 – Deep Learning Super Sampling, PBR – physically-based rendering) wymagają do działania DirectX 12, który wspiera tylko wersja Microsoftu. Gracze javy póki co (i w mojej opinii – chyba już na zawsze) będą musieli albo zadowolić się shaderami, albo też – przesiąść się na wersję dla Windows 10.

