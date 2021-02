Marzenia graczy się spełniły. Minecraft podnosi limit budowania aż o 128 bloków

Jakiś czas temu opisywałem dla was szereg nowości, jakie mają pojawić się w Cliffs and Caves Update. Oczywiście – zanim trafią one do gry, przechodzą szereg zmian, rewizji, a czasami są całkowicie porzucane. Dlatego do niektórych zapewnień warto podchodzić z dozą zdrowego sceptycyzmu, ponieważ o ile obecność (bądź nieobecność) danego moba nie wpływa drastycznie na gameplay, o tyle zmiana limitu budowania jest czymś, co w znacznym stopniu sprawi, że Minecraft faktycznie „będzie wyglądał inaczej”. Dlatego dzisiejszy snapshot 21w06a jest jednym z najważniejszych w historii gry, ponieważ potwierdza to, o czym spekulowano od dawna.

Minecraft podnosi build limit. I to o sporo

Oczywiście, już wcześniej przewidywania co do zmiany limitu budowania miały bardzo solidne podłoże. W końcu gdzieś trzeba było zmieścić tak duże jaskinie. Jednak dopiero w najnowszym snapshocie dowiedzieliśmy się, jak Mojang zamierza to zrealizować. Wszystko bardzo dobrze widać na materiale, który przygotował Xisumavoid, admin serwera Hermitcraft.

Przede wszystkim, trzeba zaznaczyć, że limit budowania nie zostanie dodany „na” istniejących 256 blokach. Zamiast tego, 128 bonusowych bloków, które dostaniemy od twórców, zostanie podzielone na dwie równe części po 64 bloki. Jeden z nich faktycznie pójdzie powyżej 256 kratki, ustalając build limit na 320 blokach. Drugi natomiast zostanie dodany… od spodu, poniżej punktu Y=0, przez co teraz będziemy mogli kopać i stawiać bloki na negatywnych wartościach Y, aż do -64. W związku z tym wysokość całego edytowalnego świata (od bedrocka po skylimit) będzie wynosiła aż 384 bloki.