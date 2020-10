Minecraft stale ewoluuje, ponieważ Mojang jak mało która firma dba o regularne dodawanie treści do produkcji. Obecnie gra znajduje się w wersji 1.16.3, jednak w weekend studio pokazało, jak będzie wyglądał kolejny update oznaczony numerem 1.17. Nie tylko dodaje on do gry sporo nowych bloków czy mobów, ale też zmienia estetykę najczęściej odwiedzanych miejsc w całej produkcji – jaskiń. Dlatego warto przyjrzeć się temu, co wprowadza do gry i w jakie możliwości dają graczowi zmiany wprowadzone przez deweloperów w Minecraft 1.17.

Minecraft 1.17 – co wprowadza Caves and Cliffs Update?

Zanim zaczniemy naszą listę, warto pamiętać, że wszystko, co jest tu napisane bazuje na tym, co Mojang pokazał w swoim trailerze i co wyciekło do sieci przed jego premierą. Jestem przekonany, że drobne detale będą się różnić względem zarówno snapshotów, jak i finalnej wersji gry, jednak duża część z pewnością będzie się pokrywać. Nie zawieram tu też wszystkich bloków, które zostały pokazane, ponieważ część z nich wciąż nie otrzymała nazwy/funkcji (jak np. nowy blok kamiennych cegieł) i nic o nich nie wiadomo.

Nowe bloki

Miedź – miedź to zupełnie nowa ruda w Minecraft’cie, która będzie występowała w postaci dużych skupisk (zapewne tak jak węgiel), jednak która po wydobyciu da nam blok do przepalenia (podobnie jak żelazo). Z niej będziemy mogli wykonać szereg narzędzi, a także bok miedzi, miedziane schody czy miedziane półpłytki. Moim zdaniem świetny jest fakt, że po jakimś czasie od postawienia, miedziane elementy mogą pokryć się patyną.

Ametyst – blok ametystu ma być niezwykle rzadki, a jego unikatową właściwością jest to, że co jakiś czas spawnuje się na nim kryształ ametystu który można zebrać. Prawdopodobnie blok ametystu będzie przejawiał takie same właściwości co obsydian, którego nie można przesunąć za pomocą tłoków.

„Ukryty blok" – nie znalazłem dobrego polskiego tłumaczenia dla słowa „sculk", które używane jest jako nazwa dla nowego typu bloku. W nowym typie biomu (Mroczny biom) będą występować takie właśnie bloki wraz z czymś w rodzaju sensora (Sculk Sensor) który jest w stanie wysyłać sygnał/odbierać sygnał redstone bezprzewodowo poprzez dzwięk. Jeżeli te informacje by się potwierdziły, społeczność zgromadzona wokół redstone'owych projektów otrzymałaby bardzo potężne narzędzie.

Stalagmity i stalaktyty – generują się w nowych typach ogromnych jaskiń. Statalgmity zadają obrażenia gdy się na nie spadnie, natomiast stalaktyty mogą spaść na gracza. Te drugie dodatkowo mogą wypełniać znajdujące się pod nimi naczynie wodą. Stalagnatów nie stwierdzono.

Puch śnieżny (powder snow) – generuje się w nowym biomie górskim. Jeżeli gracz na niego stanie, ten zapadnie się (podobnie jak piasek), przez co gracz wpada do jaskini/rozpadliny pod nim.

– generuje się w nowym biomie górskim. Jeżeli gracz na niego stanie, ten zapadnie się (podobnie jak piasek), przez co gracz wpada do jaskini/rozpadliny pod nim. Świece – nowy sposób oświetlania miejsc, nie wiadomo ile światła emitują.

Nowe przedmioty

Piorunochron – tworzony z miedzi, ściąga pioruny tak, że te nie uderzają w okoliczne bloki

Teleskop – tworzony z miedzi i kryształów ametystu, działa niczym lornetka

Ceramiczne odłamki – element nowej mechaniki gry. W niektórych lokacjach w Minecraft’cie gracz będzie mógł odszukać je przy użyciu innego nowego narzędzia – szczoteczki, zdejmując kolejne warstwy sypkich bloków, żwiru i piasku. Odłamki mogą później zostać umieszczone na kolejnym nowym przedmiocie – garnku. Mechanika garnka i to, do czego można go użyć, pozostaje nieznane.

Sakwa – może przechowywać jeden stack dowolnych przedmiotów (np. 8 pereł endu i 32 bloki drewna). Czyni to z sakwy poręczne narzędzie do „czyszczenia" ekwipunku z pojedynczych elementów których nie chcemy wyrzucać.

Nowe moby

Podróżnik/wędrownik (Warden) – nowy, bardzo mocny, wrogi wobec gracza mob, który spawnuje się w mrocznym biomie. Jest ślepy, reaguje tylko na dźwięk (poruszanie się, rzut śnieżką). Ekstremalnie niebezpieczny. Nie wiadomo, jakie przedmioty wyrzuca z siebie po śmierci.

Kozioł – spawnuje się w nowym biomie górzystym, może skoczyć na wysokość 5 bloków. Atakuje inne moby taranując je i odrzucając na daleki dystans.

Świecąca ośmiornica – pomimo, że sama wydaje się świecić, nie emituje światła (nie może być użyta do oświetlania pomieszczeń).

Axolotl – pierwszy mob ziemno-wodny. Ma zdolność samoregeneracji zdrowia. Możliwe, że będzie on dawał możliwość regeneracji zdrowia także graczowi który go oswoi.

Nowe rośliny

Świecące owoce – występują w jaskiniach w postaci bluszczu. Mogą zostać zebrane i użyte jako pożywienie bądź źródło światła

Dripleaf Plant – jest to rodzaj rośliny, która po tym, jak gracz bądź mob stanie na niej, zaczyna powoli uginać się pod jego ciężarem, aż w końcu zapadnie się. Czyni to z niej bardzo przydatne narzędzie do budowy różnego rodzaju pułapek.

Mech – pojawia się w formie bloku, któy jest zielony po wszystkich stronach bądź w formie „dywanu" pokrywającego inne bloki.

Azalia – nowy typ drzewa z blokami liści w których znajdują się fioletowe kwiaty.

– nowy typ drzewa z blokami liści w których znajdują się fioletowe kwiaty. Kwiat z zarodnikami (Spore Blossom) – duży różowy kwiat rosnący na sufitach. Kiedy się otworzy, generuje spadające cząsteczki pyłków.

Nowe biomy