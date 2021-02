Minecraft – w 1.17 każdy może zniszczyć bedrock w 3 sekundy

Coraz większymi krokami zbliża się premiera wersji 1.17 do najpopularniejszej gry na świecie – Minecrafta. W październiku dowiedzieliśmy się, że w tej aktualizacji dostaniemy nie tylko nowe biomy i moby, ale też – dużo nowych bloków, ze szczególnie dużą liczbą tych związanych z roślinnością. W każdej z tych aktualizacji Mojang musi bardzo dokładnie zaplanować, jak nowe elementy będą współgrać z istniejącymi już w grze i jak taka interakcja będzie wyglądać. Naturalnym więc jest, że w ten proces mogą wkraść się błędy i glitche. Część z takich pomyłek nigdy nie zostaje usunięta z gry, stając się znanymi exploitami, jak np. mnożenie TNT. Jak się okazuje, wersja 1.17 w najnowszym snapshocie zawiera jedną funkcję, która może bardzo mocno ułatwić rozgrywkę.

Minecraft – dripleaf w 1.17 może skasować Bedrock w ciągu sekund

Idea bloku, który po aktywacji jest w stanie nadpisać inne bloki nie jest w grze nowa. 4 sadzonki świerku posadzone obok siebie i potraktowane kościanym proszkiem sprawią, że okoliczne bloki dirtu zamienią się w podzol. Rosnące drzewa czy kwiaty też de facto nadpisują bloki powietrza nad sobą. Zazwyczaj jednak, jeżeli coś znajduje się nad nimi, gra nie pozwala na to, by urosły. Niestety (albo stety) w przypadku roślin, które pojawiają się w 1.17, taka funkcja nie została jeszcze poprawnie zaimplementowana.

Youtuber Phoenix SC pokazał opisywany błąd w swoim materiale. Widać na nim, że nowa roślina – small dripleaf – jest w stanie nadpisać każdy blok, który znajduje się nad nią, kiedy rośnie. Każdy, włączając w to nawet teoretycznie niezniszczalny bedrock. Do tej pory, aby przebić się przez górną barierę netheru, gracze używali sztuczek z odpowiednim ustawieniem portali z obsydianu oraz glitchy z TNT i trapdoorami. Był to proces nie tylko żmudny, ale i nie zawsze kończący się powodzeniem. A przecież przestrzeń powyżej bedrocka w netherze jest dla graczy bardzo atrakcyjna, chociażby w kontekście tworzenia farm złota. Dlatego wiele osób z pewnością widziałoby glitch z użyciem dripleafu w finalnej wersji gry. Niestety, ale szanse na to, że taka „funkcja” przejdzie nieauważona pod nosem twórców są dosyć niskie.

Chcielibyście mieć prosty sposób niszczenia bedrocku w grze?