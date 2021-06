Miłośnicy kamperów powinni być zadowoleni – Camptoo startuje w Polsce.

Do Polski (oraz Szwecji i Finlandii) trafiła właśnie platforma usługowa Camptoo, będąca czymś w rodzaju AirBnB dla miłośników i posiadaczy kamperów. Jeśli więc szykujecie się do wakacji w takim stylu i macie problemy ze znalezieniem odpowiedniej oferty w wypożyczalniach, być może warto będzie zerknąć, co mają w swojej ofercie.