Miliarderzy, 15 najmłodszych rekinów biznesu z branży technologicznej

Opłaca się być młodym w branży

Firmy takie, jak Airbnb, ByteDance właściciel TikTok i gigant społecznościowy Facebook są prowadzone przez milenialsów. Evan Spiegel i Bobby Murphy (odpowiednio 29 i 31 lat) zostali miliarderami w wieku około 20 lat, a Spiegel jest jednym z niewielu który osiągnął wszystko samodzielnie w wieku poniżej 30 lat.

Mark Zuckerberg natomiast został najmłodszym miliarderem na świecie w wieku 23 lat (choć od tamtej pory ustąpił miejsca Kylie Jenner) i nadal jest jednym z najmłodszych i najbogatszych ludzi na świecie.

Czy młodość jest zatem wymogiem?

Nie każdy miliarder z branży technologicznej jest młody – dwaj najbogatsi ludzie świata, Jeff Bezos i Bill Gates, mają po pięćdziesiątce lub sześćdziesiątce.

Założyciel Oracle, Larry Ellison, który obecnie jest wart ponad 58 miliardów dolarów, miał 49 lat, kiedy osiągnął status miliardera. Elon Musk i Meg Whitman również mieli po 40 lat.

Więc choć nie wszystkich miliarderów z tej branży można uznać za najmłodszych, najczęściej to właśnie młodzi ludzie osiągają w niej sukces.

Oto lista 15 najbogatszych z nich:

Mark Zuckerberg

Wiek: 35 lat.

Majątek: 62,3 miliarda dolarów.

Amerykański przedsiębiorca internetowy żydowskiego pochodzenia, filantrop, współtwórca serwisu społecznościowego Facebook wraz z Dustinem Moskovitzem oraz Eduardo Saverinem, oraz jego obecny dyrektor generalny. Zuckerberg założył Facebooka na Harvardzie w 2004 roku w wieku 19 lat, aby studenci mogli dopasować nazwiska do zdjęć kolegów z klasy. Człowiek Roku magazynu Time w 2010 roku. W lipcu 2019 roku Federalna Komisja Handlu ukarała Facebooka 5 miliardami dolarów, największą karą w historii za naruszenie prywatności konsumentów.

Zhang Yiming

Wiek: 36 lat.

Majątek: 16,2 miliarda dolarów.

Zhang Yiming jest prezesem chińskiej firmy ByteDance, jednej z największych platform medialnych w Chinach, zajmującej się tworzeniem aplikacji TikTok (w Chinach jako Douyin), umożliwiającej użytkownikom tworzenie i dzielenie się krótkimi nagraniami video. Aplikacja w czerwcu 2018 miała łącznie ponad 500 milionów użytkowników. Zhang był członkiem listy Forbes China 30 Under 30 w 2013 roku.

Dustin Moskovitz

Wiek: 35 lat.

Majątek: 11,1 miliarda dolarów.

Amerykański przedsiębiorca internetowy i filantrop żydowskiego pochodzenia, współzałożyciel portalu Facebook razem z Markiem Zuckerbergiem oraz Eduardo Saverinem na Harvardzie w 2004 roku. Po opuszczeniu sieci społecznościowej w 2008 roku założył firmę Asana, zajmującą się oprogramowaniem do zarządzania pracą zespołową, gdzie pełni funkcję dyrektora generalnego. Jest prawnukiem imigrantów z Rosji i Polski.

Eduardo Saverin

Wiek: 38 lat.

Majątek: 9,7 miliarda dolarów.

Pochodzący z Brazylii współtwórca Facebooka wraz z Markiem Zuckerbergiem oraz Dustinem Moskovitzem na Harvardzie w 2004 roku. Obecnie jako inwestor typu venture capital czerpie większość swojego majątku z 2% udziałów w Facebooku. Obecnie mieszka w Singapurze od czasu, gdy zrzekł się obywatelstwa amerykańskiego w 2012 roku przed IPO (pierwszą ofertę publiczną papierów wartościowych) Facebooka.

Joe Gebbia

Wiek: 38 lat.

Majątek: 3,7 miliarda dolarów.

Amerykański projektant i przedsiębiorca internetowy. Jest współzałożycielem i dyrektorem do spraw produktu w firmie krótkoterminowego wynajmu domów Airbnb. Założył ją wspólnie z Brianem Chesky i Nathanem Blecharczykiem w 2008 roku. Gebbia i Chesky poznali się na studiach w Rhode Island School of Design. Jako student, założył firmę CritBuns, która sprzedawała poduszki zaprojektowane dla artystów, na których można usiąść podczas długich sesji rysunkowych lub malarskich. W 2009 roku Gebbia znalazła się na liście 20 najlepszych młodych przedsiębiorców technologicznych BusinessWeek. W 2010 r. Został wymieniony na liście „Inc Magazine’s Thirty under Thirty”, a w 2013 r. – w „Forty-under-Forty” magazynu Fortune.

Brian Chesky

Wiek: 38 lat.

Majątek: 3,7 miliarda dolarów.

Amerykański przedsiębiorca internetowy, współzałożyciel Airbnb razem z Nathanem Blecharczykiem i Joe Gebbią w 2008 roku. Obecnie dyrektor generalny firmy Airbnb, z którego korzysta ponad 500 milionów ludzi w ponad 100 000 miast oraz 191 krajach. Chesky uczęszczał do Rhode Island School of Design, gdzie poznał Gebbię. Został uznany za jednego z „100 najbardziej wpływowych ludzi 2015 roku” przez magazyn Time. Jego ojciec jest pochodzenia polskiego, a matka pochodzenia włoskiego.

Nathan Blecharczyk

Wiek: 37 lat.

Majątek: 3,7 miliarda dolarów.

Amerykański biznesmen, współzałożyciel razem z Joe Gebbią i Brianem Chesky firmy Airbnb w 2008 roku. Główny dyrektor do spraw strategii w oraz prezes Airbnb China. Blecharczyk był także pierwszym dyrektorem technologicznym firmy, stworzył również ich pierwszy serwis internetowy, za pomącą frameworka Ruby on Rails. 1 czerwca 2016 r. Blecharczyk, Chesky i Gebbia dołączyli do Warrena Buffetta i Billa Gatesa w inicjatywie The Giving Pledge, kampanii grupy miliarderów, którzy zobowiązali się oddać większość swojego majątku na cele dobroczynne.

Su Hua

Wiek: 38 lat.

Majątek: 2,9 miliarda dolarów.

Przedsiębiorca z Chińskiej Republiki Ludowej. Założyciel i dyrektor generalny Kuaishou Technology. Twórca aplikacji Kuaishou pierwotnie przeznaczonej do tworzenia gifów, a następnie przekształconej w platformę do udostępniania video i transmisji na żywo. Aplikacja zyskała szerokie grono użytkowników, również na obszarach wiejskich w Chinach, osiągając ponad 110 milionów aktywnych użytkowników od grudnia 2017 roku. Przed założeniem Kuaishou, Su pracował jako programista w Baidu i Google.

Pavel Durov

Wiek: 35 lat.

Majątek: 2,7 miliarda dolarów.

Rosyjski przedsiębiorca, założyciel aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram. Aplikacja ma ponad 300 milionów użytkowników na całym świecie, konkuruje z aplikacjami takimi jak WhatsApp, która jest własnością Facebooka. Stworzył także VK, największą aplikację społecznościową w Rosji, dlatego jest też nazywany rosyjskim Zuckerbergiem. W 2018 roku Pavel wraz ze swoim bratem Nikołajem Durowem zebrał 1,7 miliarda dolarów od inwestorów, aby stworzyć TON, system blockchain oparty na Telegramie. Durow jest zadeklarowanym libertarianinem i wegetarianinem.

Drew Houston

Wiek: 37 lat.

Majątek: 2,3 miliarda dolarów.

Amerykański przedsiębiorca internetowy, współzałożyciel i dyrektor generalny Dropbox, internetowej usługi tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych. Firmę założył w 2007 roku, kiedy miał 24 lata, z kolegą z klasy MIT Arashem Ferdowsim, który został dyrektorem technicznym Dropbox. Gdy firma weszła na giełdę w marcu 2018 roku, jej akcje wzrosły o ponad 35% pierwszego dnia. Została ona nawet nazwana jednym z 20 najlepszych startupów w Dolinie Krzemowej.

Chris Wanstrath

Wiek: 34 lata.

Majątek: 2,2 miliarda dolarów.

Amerykański przedsiębiorca technologiczny, współzałożyciel i były dyrektor generalny platformy programistycznej GitHub założonej w 2008 roku wraz z Tomem Prestonem-Wernerem. Firma została nabyta przez Microsoft w czerwcu 2018 roku za 7,5 miliarda dolarów. Wanstrath, który był największym indywidualnym akcjonariuszem firmy, jest teraz pracownikiem technicznym w Microsoft. Był prelegentem na szczycie Open Source NASA. Został też wymieniony na liście CNBC Disruptor 50 w 2015 roku.

Daniel Ek

Wiek: 37 lat.

Majątek: 2,2 miliarda dolarów.

Szwedzki miliarder, współzałożyciel i dyrektor generalny serwisu streamingowego Spotify, założonego razem z Martinem Lorentzonem w 2006 roku w Szwecji. Ta platforma muzyczna, obecnie posiada ponad 180 milionów aktywnych użytkowników, z czego 85 milionów płaci za subskrypcje.

Bobby Murphy

Wiek: 31 lat.

Majątek: 2,1 miliarda dolarów.

Amerykański przedsiębiorca internetowy, inżynier oprogramowania, współzałożyciel oraz dyrektor techniczny amerykańskiej firmy Snap Inc., którą stworzył (jako Snapchat Inc.) z Evanem Spiegelem i Reggie Brown, gdy byli studentami Uniwersytetu Stanforda. Został wybrany jednym ze „100 najbardziej wpływowych ludzi w 2014 roku” przez magazyn Time. W 2015 roku Murphy został po raz pierwszy wymieniony na liście i stał się drugim najmłodszym miliarderem na świecie według Forbesa.

Evan Spiegel

Wiek: 29 lat.

Majątek: 2,1 miliarda dolarów.

Amerykańsko – francuski biznesmen, jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym amerykańskiej firmy Snap Inc., którą stworzył z Bobbym Murphym i Reggie Brown. Z aplikacji umożliwiającej przesyłanie zdjęć i filmów, która wyrosła na konkurencję Instagrama, każdego dnia korzysta ponad 200 milionów użytkowników. W 2015 r. Spiegel został uznany za najmłodszego miliardera na świecie.

John Collison

Wiek: 29 lat.

Majątek: 2,1 miliarda dolarów.

Irlandzki miliarder i przedsiębiorca. Najbardziej znany z założonej w 2010 roku razem z bratem Patrickiem Collinsonem firmy Stripe, oferującej platformę płatności internetowych. Jest to usługa skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku e-commerce i chcą rozwijać się na zagranicznych rynkach. Projekt ten otrzymał wsparcie od Elona Muska, Petera Thiela, Maxa Levchina oraz Sequoia Capital.

Podsumowując

Nie jest łatwo przekuć własne pomysły w dochodowy biznes. Jeśli jednak macie pomysły, w które naprawdę wierzycie, a także dużo cierpliwości i samozaparcia, to zachęcam, piszcie biznesplany, testujcie modele biznesowe i zakładajcie startupy, a może w niedługim czasie to o Was będziemy pisać, o naszych własnych rodzimych miliarderach. Trzymam kciuki. A co Wy o tym myślicie, może chcielibyście przeczytać więcej na ten lub inny nurtujący Was temat? Dajcie znać w komentarzach.

Pozdrawiam Karol Woś.

Źródła: BusinessInsider, Forbes, Wikipedia.

