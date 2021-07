Producenci gier free-to-play żerują przede wszystkim na graczach uzależnionych od mikrotransakcji

Kim jest „wieloryb”?

Wpadłem niedawno na bardzo ciekawy artykuł rzucający nieco więcej światła na rynek gier free-to-play. To te produkcje, za których pobranie nie płacimy – można więc śmiało powiedzieć, że z punktu widzenia modelu dystrybucji bazowej wersji gry, są darmow. Oczywiście jest wiele mechanizmów monetyzacji, ale te najbardziej podstawowe to reklamy wyświetlające się podczas rozgrywki (które można wyłączyć wykupując wersję premium), blokada gry po jakimś etapie kiedy kolejne dokupuje się w ramach opłaty za pełną wersję oraz w pełni darmowe produkcje (często pozbawione reklam), ale nastawione na agresywne mikrotransakcje. W większych, bardziej rozbudowanych i bardziej popularnych grach króluje ten trzeci mechanizm, który często jest nieźle przemyślany. Teoretycznie da się grać bez płacenia, ale w pewnym momencie staje się to niezwykle trudne lub wymaga długiego czasu oczekiwania na możliwość uruchomienia kolejnej tury. Odmienne podejście prezentuje na przykład Fortnite, który jest w pełni darmowy, a przedmioty kupione w wirtualnym sklepie nie sprawiają, że nasza postać jest mocniejsza lub bardziej odporna. Sprzedawane są wyłącznie kosmetyczne elementy niewpływające na rozgrywkę (na widoczność postaci w niektórych sytuacjach już tak), ewentualnie usprawniające zdobywanie doświadczenia. A chyba najlepszym sposobem na ciągłe zarabianie na graczach jest tak zwana przepustka sezonowa, która wraz z progresem pozwala odblokowywać kolejne skórki, bonusy, dodatki. Tak, jak nie wydaję pieniędzy w wirtualnych sklepach w grach, tak zdarza mi się kupować battle passa za 40 złotych, ale tylko wtedy kiedy faktycznie bardzo dużo gram w daną produkcję.

Wspomniałem jednak o „wielorybach”, tak bowiem we wspomnianym materiale nazwano dość specyficzną grupę graczy. „Wieloryb” to osoba, która wydaje ogromne pieniądze wewnątrz gry i nie mówimy tu o kilku czy kilkunastu dolarach miesięcznie, ale o kwotach rzędu kilkuset czy kilku tysięcy dolarów. I choć to tylko mały procent graczy, równie mały patrząc na tych płacących, to generuje dla firm ogromne pieniądze. A to oznacza, że producenci szukają mechanizmów, by wyciągnąć od nich jeszcze więcej kasy. Innymi słowy – wiedząc, że to są ludzie uzależnieni od ich gry, starają się to uzależnienie pogłębić jeszcze bardziej. A skoro świadomie nie ustalają odgórnego limitu zakupów w wirtualnych sklepach swoich gier, nie ma mechanizmu, który dałby graczowi do zrozumienia – „daj już spokój, wydałeś wystarczająco dużo na zupełnie niepotrzebne wirtualne pierdoły„.

Tak mniej więcej wygląda różnica w wydatkach dokonywanych przez konkretną grupę graczy, różnice potrafią być ogromne.

Co więcej, bazując na takich właśnie graczach da się stworzyć lepiej prosperujący biznes, nawet całkowicie wyłączając reklamy.

I wychodząc z założenia, że tak zwane „super wieloryby” to raptem 0,1% wszystkich grających. Finansowo – producent, który trafi jednego „super wieloryba” musiałby pozyskać aż 200 nowych graczy by pokryć finansowe straty braku takiego jednego gracza.