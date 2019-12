Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Zacznijmy od podstaw, czyli wyjaśnienia czym jest ten mikrorachunek podatkowy. Pomijając już nieco dziwną nazwą (dlaczego mikro?) to jest to nasze indywidualne konto bankowe w Narodowym Banku Polskim, na które od 1 stycznia 2020 roku każdy płatnik podatków PIT, CIT i VAT będzie wpłacał swoje należności na rzecz urzędu skarbowego. Do tej pory podatki płaciliśmy bezpośrednio na konto swojego urzędu, dodając tylko stosowny opis, teraz każdy dostanie swoje dedykowane konto bankowe, niezależne od adresu zamieszkania.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Mikrorachunek jest najbardziej istotny dla przedsiębiorców, to oni już w styczniu 2020 roku będą musieli na niego zapłacić swoje podatki za grudzień 2019 roku, a także podatki swoich pracowników. Osoba fizyczna rozliczająca się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, będzie potrzebowała swój mikrorachunek podatkowy tylko przy rozliczeniu rocznym i tylko w przypadku, gdy okaże się, że musi fiskusowi coś dopłacić. W praktyce oznacza to, że z generowaniem swojego konta możecie spokojnie poczekać do kwietnia przyszłego roku.

Na ten sam mikrorachunek trzeba będzie też zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych osiąganych np. ze sprzedaży akcji czy innych instrumentów finansowych. Podatek ten rozlicza się na formularzu PIT-38.

Jak wygenerować swój numer mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy można sobie wygenerować na rządowej stronie podatki.gov.pl i dla własnego bezpieczeństwa powinniście to robić tylko tam. Można go sobie wyliczyć też samemu, bo jego budowa jest ustandaryzowana. Każdy rachunek bankowy ma 26 cyfr, dwie pierwsze to cyfry kontrolne, 8 kolejnych to nr rozliczeniowy banku, następne 4 to nr uzupełniający, a ostatnie 12 cyfr to indywidualny numer każdego rachunku. W przypadku mikrorachunku jest to nasz PESEL (dla osób fizycznych) albo NIP (dla przedsiębiorców) uzupełniony zerami (bo PESEL ma tylko 11 cyfr, a NIP 10 cyfr). Wszystko bardzo dobrze wyjaśnia poniższa grafika.