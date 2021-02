Nowa gra z PlayStation+ potwierdza obawy związane z mikrofonem wbudowanym w pada

Jesienią w internecie zrobiło się gorąco — wraz z aktualizacją oprogramowania konsoli do wersji 8.0. pojawił się komunikat informujący, że konsola może nagrywać rozmowy w celach moderacji. Gracze dołączający do zabawy musieli się na to zgodzić, innej opcji nie było. Powróciły początkowe obawy związane z wbudowanymi mikrofonami i możliwością podsłuchu. Sprawa nabrała na tyle duży rozgłos, że Sony nie mogło zostawić jej bez odpowiedzi – niemalże natychmiast na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się aktualizacja wpisu pojawiła się aktualizacja. Firma tłumaczyła tam, że komunikat dotyczy opcjonalnej opcji. Ale wbudowany w kontroler mikrofon był problemem od samego początku, czego super przykładem była niezamierzone puszczenie w świat rozmowy z żoną przez redaktora PlayStation Lifestyle:

There is a big, big, big problem with the DualSense built in mic.

Every single PlayStation 5 controller now has a hot mic that is on by default.

This means that unless you manually mute it, you are broadcasting your living room for everyone in a multiplayer lobby to hear.

— Chandler Wood (@FinchStrife) November 11, 2020