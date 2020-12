Mięso in vitro to jeden z przełomów technologicznych na które bardzo czekam

Hodowla zwierząt na przemysłową skalę to obraz, który, jeżeli raz się go zobaczy, prawdopodobnie nigdy już nie będzie się w stanie usunąć go z pamięci. Zwierzęta trzymane w tak strasznych warunkach, że ciężko sobie to wyobrazić. Maksymalizacja produkcji kosztem nie tylko dobrostanu, ale i jakichkolwiek humanitarnych odruchów względem innego życia. Jeżeli jakieś miejsce może zasługiwać na miano piekła na ziemi, to myślę, że niektóre takie przemysłowe hodowle by się załapały. Oczywiście – nie wszystkie. Nie zmienia to jednak faktu, że jako konsument przykładałem rękę do tego cierpienia.

Niestety, ale jestem fatalnym konsumentem

Mówi się, że wyłącznie konsumenci mają jakąkolwiek moc by zmieniać sytuację na rynku. O ile nie do końca zgadzam się z tym zdaniem, to faktem jest, że historia obfituje w sytuacje, w których udało się doprowadzić do zmian na lepsze. Zostając w temacie żywności – chociażby jajka w supermarketach. Dziś możemy wybrać chociażby takie z kategorii 0 bądź 1, gdzie mamy pewność, że pochodzą one od kur, które miały jakiekolwiek „życie”. O ile staram się kupować jajka właśnie z takimi oznaczeniami, to nie jest to jakieś wielkie wyrzeczenie, bo ich cena nie powoduje dziury w portfelu. W przypadku jednak takich rzeczy jak mięso nie jest już tak różowo. Porównując ceny z np. pierś z kurczaka w Biedronce i w sklepie z ekologiczną żywnością mamy wręcz przepaść. W tym pierwszym za kilogram mięsa zapłacimy 15 zł, a w tym drugim – prawie 80. Innymi słowy – przy wszystkich chęciach zwyczajnie nie stać by mnie było na taką dietę. Poza tym, co jakiś czas fajnie by było zjeść coś na mieście, a wątpię, by lokalny kebab czy burgerownia podzielały moje troski odnośnie zwierząt.