Teamsy pokonały Slacka, a teraz Microsoft Lists pogonią Trello?

A że na wersji przeglądarkowej i komputerowej dostępność nie powinna się kończyć, to wieści o pojawieniu się aplikacji dla iOS-a na pewno będą dobrą wiadomością. Nie wolno jednak mylić już iOS i iPadOS, więc jeśli potrzebujecie aplikacji na Waszego iPada, to będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Warto też zaznaczyć, że Microsoft Lists działają w wersji mobilnej www na przenośnych urządzeniach, więc jeśli dla Waszej platformy nie pojawiła się jeszcze aplikacja, to odsłona przeglądarkowa będzie do dyspozycji.

Microsoft Lists wygląda na bardzo uniwersalne narzędzie, a różnorodność scenariuszy użycia pokazuje, że każdy powinien szybko znaleźć dla nich zastosowanie, by ułatwić i przyspieszyć pracę w zespole. Nie sądzę, by usługa szturmem podbiła rynek, jak stało się to z Teams, ale baza użytkowników na pewno będzie stale rosła, bo Microsoft nie raz pokazał, jak efektywny może być w swoich działaniach, jeśli chodzi o uwzględnienie nowego narzędzia, usługi czy aplikacji w ramach swojego portfolio dedykowanego firmom.