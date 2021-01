Microsoft znów podnosi limit wielkości plików przesyłanych w ramach Teams, OneDrive i SharePoint

Ukłon w stronę zawodowców

Sporo firm zdecydowało się odesłać swoich specjalistów do pracy z domu, a nie każdy z nich zajmuje się tworzeniem materiałów w Wordzie czy Excelu. Na „domówki” trafili na przykład montażyści i koloryści filmowi, którzy dziś potrafią pracować z materiałami RAW w rozdzielczości 8K i takie rozmiary plików nie są niczym niespotykanym. Podobnie jest z ludźmi pracującymi na dużych, współdzielonych bazach danych, czy w zespołach tworzących rozbudowane projekty CAD-owskie.

Szybko poszło

Mimo wszystko, tempo w jakim do tego doszło jest zaskakujące. Nie wiem czy ktoś z Was jeszcze to pamięta, ale trochę ponad pół roku temu ten limit wynosił tylko 15 GB. To prawie 17 razy mniej niż obecnie zaplanowano. Dopiero w lipcu 2020 r. Microsoft podniósł to ograniczanie do 100 GB i jak się okazuje, wystarczyło to tylko na trochę ponad pół roku.

Lawina danych

Ciekawe w tym kontekście wygląda sprawa odporności infrastruktury sieciowej na coraz większe obciążenia. Na początku pandemii nawet najwięksi stanęli przed problemem korkowania się przepustowości łączy i niewyróbki serwerów. Po pewnym czasie sytuacja została opanowana, ale jak widać, ruch cały czas dynamicznie rośnie. Myślę, że ciekawie byłoby poznać konkretne liczny dotyczące wzrostu ilości serwerowni w czasie ostatniego półrocza.

Proces wprowadzania nowego limitu będzie prowadzony falami, pierwsze konta zaczną otrzymywać go pod koniec stycznia, a cała operacja powinna zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2021 r.