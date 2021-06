Microsoft pokaże coś więcej niż tylko Windows 11? Nowa zapowiedź konferencji

Microsoft zaskoczył nas zapowiedzią konferencji poświęconej nowej generacji Windowsa, bo do tej pory sądziliśmy, że firma znacznie dłużej będzie przywiązana do nazwy Windows 10. Przygotowane tym razem zmiany są jednak na tyle znaczące, że określenie 2H21 wydaje się niewystarczające, by oddać wszystko, co przygotowała firma, dlatego zupełnie nowe określenie marketingowe może ponownie zwrócić uwagę wszystkich na okienka.

Windows 11 poznaliśmy jeszcze przed premierą

Wycieki zepsuły jednak niespodziankę Microsoftu, który wprowadził duże zmiany w interfejsie i nie tylko, bo nowości i poprawek w Windows 11 będzie naprawdę sporo. Firma nie za bardzo wiedziała jak na to zareagować, PR-owo nie reaguje na wszystko co się dzieje w Sieci, ale okazało się, że wystosowana została prośba do Google o usunięcie linków z wyników wyszukiwania, które prowadzą do nieoficjalnej wersji Windows 11.

Microsoft prezentuje nową zapowiedź wideo swojej konferencji

The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder 👉 https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn — Windows (@Windows) June 21, 2021

Gdy Microsoft odezwał się w swoich mediach społecznościowych, to od razu sprawił, że jesteśmy naprawdę zafrapowani tym, co jeszcze szykuje firma na czwartkową konferencję. Krótkie wideo, które trafiło m. in. na Twittera, pokazuje mężczyznę oświetlonego niebieskim światłem, ale później kadr koncentruje się na jego uchu. To bardzo ciekawe zagranie, bo wśród pierwszych domysłów pojawiają się nowe słuchawki Surface (Microsoft oferuje już dwa modele: nauszne i douszne pchełki) oraz… nowe dźwięki systemowe Windows 11, które wyciekły w wielu materiałach, a które znacząco różnią się od tego, co słyszeliśmy dotychczas używając systemów Microsoftu.

Windows 11 wygląda na piękny i bezsensowny problem Microsoftu

Jestem bardzo ciekaw tego, czy Microsoft może pokazać coś więcej, tym bardziej że po dotychczasowych przeciekach całość może odrobinę stracić na atrakcyjności, bo dużą część nowości już odkryto. Wierzę jednak, że Microsoft będzie w stanie nas miło zaskoczyć.