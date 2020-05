Microsoft wysłał martwą rybę Scottowi Forstallowi, czyli kolejne ciekawe opowieści z czasów „pirackiej” Doliny Krzemowej

Te kilkanaście minut wystarczyło Jobsowi do podjęcia decyzji, który wprost powiedział swojemu późniejszemu wieloletniemu współpracownikowi, że niezależnie od tego, co wyjdzie w trakcie pozostałych do zrealizowania testów, złoży mu propozycję kontraktu i jest przekonany, że ten ją przyjmie. Słynne zakrzywianie rzeczywistości faktycznie tym razem zadziałało. Intuicja Jobsa nie zawsze się sprawdzała, ale patrząc na rolę Forstalla w Apple, tutaj nie dała plamy.

How much is the fish?

Świeżo upieczony pracownik NeXT zadzwonił wtedy do Microsoftu, od którego także miał propozycje pracy i poinformował ich o wyborze innej oferty. Ku jego zdumieniu, na następny dzień czekała pod jego drzwiami paczka z martwą rybą i liścikiem od koncernu ze Seatlle. Nie wiedząc co o tym myśleć, wszyscy znamy mafijne opowieści o sugestywnych prezentach dla wrogów przeznaczonych do likwidacji, zadzwonił do osoby kontaktowej w tej firmie, z pytaniem o co w ogóle im chodzi.

Jak się okazało, osoby odpowiedzialne za rekrutację chciały mu w ten sposób uświadomić, że popełnia duży błąd, ponieważ tylko w Seatlle znajdzie… tak dobre i świeże ryby. Cóż, w sumie to chyba pasuje do klimatu, z jakiego pamiętam Microsoft z tamtych lat, a którego resztki można było jeszcze odnaleźć w wystąpieniach Steva Ballmera, jako CEO firmy.

W czasie całej rozmowy, toczonej równolegle z lekcją programowania dla dzieci Forstall ujawnił także, że jego główną motywacją do nauki był czas, kiedy jego rodzina była bezdomna i mieszkała w namiocie. Jak zwykle ciekawie opowiadał też o ogromnej roli przedmiotów humanistycznych i artystycznych u ludzi którzy chcą tworzyć użyteczne i łatwe w obsłudze program lub technologie.

Cały film można obejrzeć tutaj:

Część z Scottem Forstallem rozpoczyna się od około 38 minuty.

Jeśli interesuje Was historia powstania i rozwoju technologii komputerowych, na których bazuje całe nasze dzisiejsze życie, polecam też stary film „Piraci z krzemowej doliny”. Wiadomo, że część wydarzeń jest tam fabularyzowana i podkręcona, ale w opinii większości bohaterów tamtych czasów, lepiej oddaje klimat Krzemowej Doliny niż na przykład nowoczesne biografie Jobsa.