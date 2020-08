Word w przeglądarce z funkcją transkrypcji plików audio

W przeglądarkowej wersji aplikacji Word (i póki co tylko w takiej) pojawiła się dzisiaj funkcja transkrypcji plików audio do tekstu. W tej chwili działa co prawda tylko z językiem angielskim i tylko dla subskrybentów usługi Microsoft 365, ale to zapewne tylko początek. Microsoft w tej chwili oferuje swoim użytkownikom możliwość transkrypcji 5 godzin nagrań w miesiącu, bez możliwości rozszerzenia tej wartości, nawet za dodatkową opłatą. Limit dotyczy jednak tylko zamiany audio na tekst z pliku (wielkości max. 200 MB – MP3, WAV, MP4 i M4A), gdy chcemy spisać tekst z mikrofonu czy dowolnego innego źródła dźwięku w komputerze (np. Spotify czy YouTube), które będzie nagrywane przez Worda, limit nie obowiązuje. Możliwości są więc całkiem szerokie.