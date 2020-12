Microsoft wyłącza wsparcie dla Windows 1903. Zaczynam się niepokoić…

Powstaje pytanie – co Microsoft zrobi z takimi użytkownikami. Raczej bowiem nie widzę zapewnień firmy jako „dopracujemy wszystko i zaktualizujemy ich komputery” ale raczej jako „zaktualizujemy ich komputery za pomocą takiej wersji Windowsa jaką mamy”. W mojej głowie rodzi się więc kolejne pytanie – dlaczego? Dlaczego Microsoft chce wymusić aktualizację do nowej wersji systemu, jeżeli przez ponad półtora roku dawał użytkownikom znać, że może ona namieszać na ich komputerach? Co więcej, jeżeli spojrzymy, ile osób korzysta z kolejnej wersji systemu wypuszczonej przed ponad rokiem, nietrudno, żeby te osoby (w tym ja) nie miały powodów do niepokoju.

Ja widze w tym momencie dwa wyjścia – oba złe

Zanim powiem, jak ja to widzę, ustalmy jedno. Skoro przez pół roku Microsoft nie dopracował łatki 2004 do takiego stanu by komputer oparty o najpopularniejsze części i z zawsze aktualnymi sterownikami mógł ją zainstalować, a także nie pomogła tu aktualizacja 2009 (część użytkowników 1909 miała „przeskoczyć” poprzednią wersję) to szczerze wątpię, by coś tu miało się zmienić do maja, kiedy to 1909 straci wsparcie. Widzę więc dwie opcje. Pierwsza to taka, że pozwalam Microsoftowi zrobić to, przed czym sam mnie przestrzegał – zaktualizować komputer do wersji 2004, która z dużym prawdopodobieństwem coś mi w nim zepsuje. Nie wiem co prawda co – może przestanie działać mi Bluetooth, a może cały komputer szlag trafi, nie wiadomo. Druga opcja to taka, że wykonuję cyfrowy ekwiwalent zabicia drzwi i okien deskami i blokuję się na 1909, tracąc tym samym m.in. poprawki bezpieczeństwa. Żadne z tych wyjść nie jest dla mnie dobre. A przecież Microsoft musi zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja. Jeżeli prawie 40 proc. użytkowników – blisko połowa – od roku nie może (nie to, że nie chce – nie może) zaktualizować komputerów do dwóch najnowszych wersji, to chyba coś tu jest nie tak. Przecież właśnie z tego powodu Microsoft przeszedł na roczny model wypuszczania aktualizacji startując od 2021.