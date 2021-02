Kolejna aktualizacja Windowsa jest taka, że w sumie… mogłoby jej nie być

I to… tyle. Oczywiście, zakładam, że wraz z tą aktualizacją Microsoft będzie starał się naprawić kilka rzeczy „pod maską” systemu, o których nie mówi użytkownikom. Mam tu na myśli chociażby sam proces aktualizacji. Nie da się nie mieć wrażenia, że w tym momencie Microsoft stara się naprawić fragmentacje Windowsa wypuszczając aktualizację, w które nie powinny niczego popsuć. Czy to krok w dobrą stronę? Jeżeli firma chce budować pozytywną narrację wokół aktualizacji swojego najsławniejszego produktu, to zdecydowanie tak. Wątpliwe jest, by Microsoft zmienił swoją strategię i nagle zaczął pracować nad zupełnie nowym systemem operacyjnym. Aktualizację zostaną z nami na dłużej i nie ma co wieszać psów na firmie, która stara się stosować do naczelnej zasady lekarzy – po pierwsze nie szkodzić.

Miejmy nadzieję, że mniejsza zawartość nowych aktualizacji (wątpię, by 20H2 było dużo obszerniejsze niż 20H1) przełoży się na to, że korporacja z Redmond na dobre posprząta bałagan chociażby z niekompatybilnością aktualizacji z ostatnich 2 lat i doprowadzi do sytuacji, w której większość użytkowników posiada najnowszą instancję systemu i nie będzie bała się zainstalować kolejnej.