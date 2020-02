Microsoft w tym właśnie upatruje swojej szansy, bo poza nim podobne możliwości techniczne ma jeszcze tylko Google, Amazon i może Facebook, reszta firm nie inwestowała do tej pory takich środków w infrastrukturę, aby teraz szybko to nadrobić. Czy tak będzie faktycznie, to się jeszcze okaże, ale trudno odmówić Spencerowi racji. Streaming wideo całkowicie zmienił branże filmową, dzisiaj o płytach DVD i Blu-ray nikt już nie myśli, a rekordy popularności bije Netflix i Disney+. Czy to samo czeka branżę gier?

Nie zapominajmy jeszcze o Apple

Dlaczego o Apple skoro ta firma nie zajmuje się tworzeniem gier? Ano ze względu na platformę iOS. Obecnie 80% przychodów przychodów w sklepie App Store pochodzi właśnie ze sprzedaży gier lub dodatków do nich. Przekłada się to na przychody rzędu 10 mld USD rocznie, bo Apple zabiera deweloperom aż 30% tego co płacą im użytkownicy. I pomimo tego, że samo nie tworzy żadnych gier to i tak zarabia na nich więcej niż firmy związane stricte z branżą gier. Wyprzedza je tylko Tencent, Sony i Microsoft.

Wygląda na to, że gigant wreszcie zauważył branżę gier, o czym świadczyć może wprowadzenie do oferty usługi Apple Arcade, która oferuje ponad 100 gier bez mikrotransakcji za 24,99 PLN miesięcznie. Nie jest to pewnie jeszcze w pełni konkurencyjna usługa, ale można się spodziewać, że na 100 grach się nie skończy, ale trzeba pamiętać, że Apple dysponuje ogromną bazą aktywnych urządzeń, smartfonów, tabletów, komputerów i przystawek do TV. Na każdym z nich można grać w dowolnej chwili i firma w tym musi upatrywać swojej szansy.

Podsumowując, cała branża będzie teraz skupiać na poszerzeniu bazy swoich klientów, chodzi o to aby zachęcić jak największą liczbę ludzi do grania i wydawania swoich pieniędzy. Pewnie nie odbije się to na hardkorowych graczach, którzy nadal będą dostawać głośne tytuły na PC/konsole, ale muszą liczyć się z tym, że nie będą najważniejsi. Jak jestem skłonny uwierzyć, że to streaming będzie przyszłością, skoro ostatnio taką usługę wprowadziła nawet NVIDIA, która przecież zarabia na sprzedaży kart graficznych.