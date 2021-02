Używałeś „starego” Microsoft Edge? To już nie poużywasz

Jestem zdania, że ten zabieg ten pozwoli nowemu Edge’owi zdobyć jakiś 1-2 proc. popularności, ponieważ jeżeli ktoś wciąż używa wcześniejszej wersji Edge prawdopodobnie (i podkreślam, prawdopodobnie) nie przywiąże wagi do tego, że firma z Redmond podmieniła mu aplikację na inną. No, może zauważy zmianę logo. Jest to na tyle dużo, by odskoczyć na bezpieczną odległość od Firefoxa i rozpocząć pogoń za Safari. Jako, że uważam, iż nowy Edge jest jednym z najbardziej udanych pomysłów Microsoftu ostatnich lat, to bardzo kibicuję, by stał się drugą najpopularniejszą przeglądarką, a w przyszłości, kto wie…

Może nawet zagroził Google Chrome.

