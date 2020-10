Trudno powiedzieć jakby to miało działać, bo póki co pojawił się tylko sam ekran, dodatkowych opcji po wyborze któregokolwiek profilu nie ma. Wygląda na to, że póki co Microsoft chce się tylko dowiedzieć jakim typem użytkownika jesteśmy aby lepiej nas profilować. Nie jest powiedziane co będzie oferowane do instalacji przy poszczególnych wyborach, ale wyobrażam sobie, że Windows może nam np. przy profilu szkolnym zaproponować instalację MS Teams, dla graczy aplikację Xbox albo nawet wykupienie Game Passa, a dla użytkowników biznesowych abonament na pakiet Office 365. Na szczęście wygląda na to, że ekran ten będzie można póki co pominąć.

Zmiany dla administratorów

Nowy build wprowadza też jedną całkiem istotną zmianę dla administratorów zarządzających większą siecią komputerów z systemem w wersji Enterprise. Mianowicie od tej wersji będzie można ustawić globalne powiązania poszczególnych plików z aplikacjami na poziomie konta użytkownika lub danego systemu. Wymusi to niejako na użytkownikach otwieranie np. plików XML w konkretnym edytorze. Może to być przydatna opcja, choć trzeba mieć na uwadze, że korporacje są bardzo ostrożne we wprowadzaniu nowych wersji systemu Windows i robią to z dużym opóźnieniem.

Na koniec pojawiła się też mała ciekawostka, niedługo w sekcji System -> Informacje pojawi się nie tylko specyfikacja procesora i ilość pamięci RAM, ale również dane na temat karty graficznej.

źródło: Microsoft