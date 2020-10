Microsoft robi co może, aby było w co grać. 30 tytułów w dniu startu!

30 ciekawych tytułów na start

Microsoft poinformował, że od pierwszego dnia, w którym nowe konsole będą dostępne, gracze będą mieli do dyspozycji 30 tytułów zoptymalizowanych i dostosowanych do najnowszych wersji. Nie mówimy tu o kompatybilności wstecznej, ale o grach, które zostały celowo przystosowane do możliwości, jakie daje najnowszy Xbox Series X oraz Xbox Series S.

Jednak spokojnie, jeśli chcecie pograć coś z przeszłości, zgodnie z zapewnieniami giganta z Redmond, do dyspozycji będziecie mieli „tysiące tytułów”, dla których zapewniono kompatybilność wsteczną.

Będzie tego więcej

Od 10 listopada dostępna będzie poniższa lista gier:

Assassin’s Creed Valhalla

Borderlands 3

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale

Dead by Daylight

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5

Enlisted

Evergate

The Falconeer

Fortnite

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

King Oddball

Maneater

Manifold Garden

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps

Planet Coaster

Sea of Thieves

Tetris Effect: Connected

The Touryst

War Thunder

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza: Like a Dragon

Yes, Your Grace

Co więcej do końca roku mają pojawić się kolejne tytuły, takie jak: Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light, The Medium, Cyberpunk 2077.

Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie!