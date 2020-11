Koszmar pracowników korporacji. Microsoft z kontrowersyjnymi „punktami produktywności”

Przede wszystkim zwraca się tu uwagę na fakt, że tak zaawansowany nadzór nad każdą czynnością, którą wykonuje pracownik łatwo może przerodzić się w narzędzie do naruszania jego prywatności. W końcu program musi mieć dostęp do wszystkich aspektów i tego co pracownik robi. Nie sposób nie widzieć tu sposobu do nadużyć ze strony pracodawcy. Drugą kwestią jest to, że sprowadzenie wyniku pracownika do liczby punktów na skali nie tylko jest niemiarodajne, ale też, jeżeli zostanie udostępnione samym pracownikom, może prowadzić do bardzo szkodliwych zachowań, potęgując tylko przysłowiowy „wyścig szczurów”. Finalnie – powstaje pytanie, na ile taki mechanizm faktycznie mierzy rzeczywistą efektywność, a na ile jest to po prostu algorytm, który przyznaje punkty za pewne działania. Jeżeli tak jest, to jestem przekonany, że już niedługo niektórzy pracownicy odkryją, jak ten system obejść, wykonując wysoko punktowane zadania, nie mające żadnego przełożenia na rzeczywistą pracę.

Nie jestem wielkim fanem rozwiązania Microsoftu, głównie dlatego, że śledzenie każdego ruchu pracownika i ocenianie go za to przybliża nas o krok w kierunku Orwellowskiej wizji świata. Poza tym uważam, że sam system może przynieść więcej złego niż dobrego. A co wy o tym sądzicie?

